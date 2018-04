Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

105,60 EUR +2,72% (12.04.2018, 09:52)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

105,10 EUR +2,29% (12.04.2018. 10:07)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (12.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse investierten Anlegern bei der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) dabei zu bleiben.Der Zahlungsabwickler habe seine Zahlen für das erfolgreich abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Wirecard könne Umsatz und EBITDA deutlich steigern. Der Vorstand schlage im Zuge der guten Zahlen eine Dividendenzahlung von 0,18 Euro/Aktie vor (Vorjahr: 0,16 Euro/Aktie). Zudem verkünde das Unternehmen ebenfalls die Erhöhung der EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2018.Der TecDAX-Titel habe in einer rasanten Kursrally im Berichtsjahr 2017 gut 128 Prozent zugelegt. Mitte Januar diesen Jahres sei dann das Ende des fulminanten Höhenflugs gefolgt. Eine Short-Attacke der Southern Investigative Reporting Foundation (SIRF) habe das Papier zweitweise um mehrere Prozentpunkte nach unten sacken lassen. Die Zurückweisung der Vorwürfe sowie gute vorläufige Geschäftszahlen hätten die Aktionäre aber wieder positiv stimmen und den Abwärtstrend stoppen können.Die Charttechnik der Wirecard-Aktie habe sich dadurch in den letzten Monaten deutlich verbessert. Gefolgt von einem weiter anhaltenden positiven Newsflow könnte sich das Papier weiter in Richtung All-Time-High bewegen, welches sich bei 111,50 Euro befinde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: