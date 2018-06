Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

142,70 EUR -1,25% (28.06.2018, 12:00)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

142,65 EUR -0,51% (28.06.2018, 12:16)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (28.06.2018/ac/a/t)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Der Aktienkurs des Aschheimer Zahlungsabwicklers enteile einer vernünftigen Bewertung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Alle Bewertungskennziffern für 2018 und 2019 lägen deutlich über den historischen Werten - teilweise sogar fast doppelt so hoch. Friebel stufe aufgrund des sehr hohen Bewertungsniveaus und der kursbezogenen Risiken die Wirecard-Aktie herab.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die die Wirecard-Aktie von "halten" auf "verkaufen" abgestuft und das Kursziel von 130 Euro bestätigt. (Analyse vom 28.06.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: