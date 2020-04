Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

99,49 EUR -24,70% (28.04.2020, 18:05)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

97,60 EUR -26,12% (28.04.2020, 17:35)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Außer Spesen nix gewesen? Den erhofften Freispruch von den Bilanzvorwürfen habe der Prüfbericht von KPMG nach Ansicht der Wirecard-Aktionäre jedenfalls nicht geliefert. Nach dessen Veröffentlichung breche der DAX-Titel am Dienstag zeitweise um mehr als ein Viertel ein und stürze im Tief deutlich unter die 100-Euro-Marke.Der Grund: Speziell im von Kritikern monierten Geschäft mit Drittpartnern könne der Prüfbericht keine Entwarnung liefern. Mangels Zugang zu entsprechenden Dokumenten der Partnerunternehmen hätten die KPMG-Experten von einem "Untersuchungshemmnis" gesprochen und hätten kein Urteil abgegeben.In anderen Bereichen, wie dem untersuchten Geschäft in Singapur, einem Zukauf in Indien und dem Geschäft mit Händlervorfinanzierungen, habe sich Wirecard ebenfalls entlastet gewesen. Gleichwohl habe KPMG auch in diesen Feldern bestimmte Vorwürfe nicht komplett aus der Welt schaffen können - aber auch nicht belegen.Neben den externen Partnern komme auch Wirecard selbst im KPMG-Bericht nicht allzu gut weg: Die Prüfer würden etwa die die "verzögerte Lieferung von Unterlagen" oder wiederholte Verschiebungen von Interviewterminen bemängeln. Bei den vorgelegten Dokumenten habe es sich zudem "nahezu ausschließlich um elektronische Kopien, deren Authentizität nicht überprüft werden konnte" gehandelt, berichte KPMG.Dass der Bericht laut Vorstandschef Markus Braun in den übrigen drei von vier Prüfbereichen final sei und "ganz klar keinen Beleg" für aufgebrachte Vorwürfe enthalte, könne die Investoren zunächst nicht überzeugen. Ebenso wenig die wiederholt geäußerten Beteuerungen, dass es keine substanziellen Feststellungen gegeben habe, die Korrekturen der Bilanzen von 2016 bis 2018 zur Folge hätten.Viele Aktionäre würden bereits ahnen: Der erhoffte Freispruch, der den Skeptikern und Leerverkäufern ein für alle Mal den Wind aus den Segeln nehme, sei das noch nicht gewesen. Stattdessen liefere der KPMG-Bericht den Kritikern womöglich erst recht Munition. Die Unsicherheit bleibe jedenfalls weiterhin hoch - zumal auch die Vorlage der Jahresbilanz 2019 auf unbestimmte Zeit verschoben worden sei.Die maßlose Enttäuschung über den Bericht spiegele sich am Dienstag im Aktienkurs wider: Für die Wirecard-Aktie gehe es im Tief um 28 Prozent auf 94,46 Euro nach unten. Die starke Entwicklung der letzten Wochen sei damit dahin.Die laufende AKTIONÄR-Empfehlung aus dem November 2019 sei bewusst mit einem großzügigen Stopp bei 75 Euro versehen worden und laufe daher zunächst weiter. Angesichts der jüngsten Entwicklungen sollten investierte Anleger ihr Engagement jedoch zumindest überdenken, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)