Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

122,05 EUR -2,87% (27.03.2019, 12:52)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.03.2019/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach Wochen der Unsicherheit sehe sich des deutsche Zahlungsdienstleister durch den in Auszügen veröffentlichten Compliance-Bericht der Kanzlei Rajah & Tann weitgehend von den Vorwürfen der "Financial Times" entlastet. Nach dem massiven Kurssprung am Dienstag würden einige Anleger nun erste Gewinne mitnehmen. Zudem würden die jüngsten Äußerungen von Vorstandschef Markus Braun für Stirnrunzeln sorgen.Der externe Bericht habe deutlich gemacht, dass es von Seiten des DAX-Unternehmens kein wesentliches Fehlverhalten gegeben habe, sagte Braun in einem Telefon-Interview mit Bloomberg TV. Die am Dienstag veröffentliche Zusammenfassung der Ergebnisse seien nicht geschönt worden. Den gesamten Abschlussbericht der mit der Compliance-Untersuchung betrauten Kanzlei Rajah & Tann werde Wirecard allerdings nicht veröffentlichen.Ganz aus der Welt awi die Angelegenheit für Wirecard damit aber noch nicht. Die Ermittlungen der Behörden in Singapur würden derzeit noch andauern und awiwn mittlerweile auch auf weitere Geschäfte ausgedehnt worden, die vom dortigen Hauptsitz der Asien-Tochter getätigt worden seien. In Deutschland prüfe derweil die BaFin, ob Wirecard im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Compliance-Verstöße möglicherweise die Pflicht zur Offenlegung marktrelevanter Informationen verletzt habe. Zudem gebe es Hinweise, dass sich auch die US-Börsenaufsicht SEC für die Vorkommnisse der vergangenen Wochen interessiere.Dass Wirecard den Originalbericht unter Verschluss halte, müsse nichts bedeuten, sorge aber dennoch für Irritation. Trotz überwiegend positiver Analystenkommentare zur gestrigen Veröffentlichungen sei es für die Wirecard-Aktie am Mittwoch zeitweise um bis zu 5,5% bergab gegangen. Nach dem Kurssprung vom Dienstag würden dabei auch erste Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2019)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:122,20 EUR -2,24% (27.03.2019, 12:38)