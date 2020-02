Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 270,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Bentlage 28.02.2020 240,00 Buy Baader Bank Knut Woller 18.02.2020 168,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 18.02.2020 175,00 Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 18.02.2020 150,00 Halten Independent Research Markus Jost 18.02.2020 165,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 18.02.2020 136,00 Neutral UBS AG Hannes Leitner 18.02.2020

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.02.2020/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Bekanntgabe der vorläufigen Quartalszahlen zu? 270,00 Euro oder 136,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 14. Februar die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. Februar zu entnehmen ist, habe der Zahlungsdienstleister Wirecard trotz der Turbulenzen wegen Vorwürfen um die Bilanzierung seinen Umsatz im vergangenen Jahr überraschend deutlich gesteigert. Der Erlös sei dank des Booms bei elektronischen Zahlungen um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um rund 40 Prozent auf 785 Millionen Euro gestiegen. Bereinigt um Sonderaufwendungen für Prüfungs- und Beratungs- sowie Rechtsberatungsleistungen hätte das operative Ergebnis 794 Millionen Euro bei einem Wachstum von 42 Prozent betragen. Mit dem bereinigten Ergebnis habe Wirecard die Schätzungen von Analysten getroffen.Zu laufenden Sonderprüfung der eigenen Bücher habe Wirecard zunächst keine Angaben gemacht. Der Konzern hat in Aussicht gestellt, dass die Prüfung zum Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein könnte, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Baader Bank, die die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen hat. Das Schlussquartal des Zahlungsabwicklers sei beeindruckend stark gewesen, schrieb Analyst Knut Woller in einer ersten Reaktion am 18. Februar. Weiterhin seien wegen der Vorwürfe von Bilanzunregelmäßigkeiten aber alle Augen auf die laufende Sonderprüfung der Bücher durch KPMG gerichtet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: