Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 151,00 Neutral UBS AG Hannes Leitner 30.10.2019 230,00 Buy Baader Bank Knut Woller 29.10.2019 270,00 Buy Hauck & Aufhäuser Henning Breiter 23.10.2019 170,00 Buy Oddo BHF Stephane Houri 23.10.2019 190,00 Buy HSBC Antonin Baudry 22.10.2019 165,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 21.10.2019 145,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 21.10.2019 140,00 Halten Independent Research Markus Jost 16.10.2019 230,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 16.10.2019 185,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 15.10.2019 200,00 Buy Deutsche Bank Nooshin Nejati 10.10.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 10.10.2019 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 09.10.2019 120,00 Underperform Merrill Lynch Adithya Metuku 09.10.2019 220,00 Buy Kepler Cheuvreux - 02.10.2019 200,00 Overweight Barclays Capital James Goodman 07.08.2019



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (05.11.2019/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der Quartalszahlen zu? 270,00 Euro oder 120,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 6. November ihre Zahlen für das 3. Quartal 2019 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, billigt die Privatbank Hauck & Aufhäuser dem Titel das höchste Kursziel von 270 Euro zu. Der dort zuständige Analyst Henning Breiter hat die Einstufung für Wirecard auf "buy" belassen. Dass der Zahlungsdienstleister nun Vorwürfe rund um seine Bilanzierungspraktiken mit einer Sonderprüfung ausräumen wolle, sollte als Vertrauensbeweis vonseiten des Managements und des Aufsichtsrates gewertet werden, schrieb Breiter in einer Studie vom 23. Oktober. Der Analyst habe von einem deutlichen Signal gesprochen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zudem habe der jüngste Kapitalmarkttag die starken Perspektiven für das operative Geschäft unterstrichen.Die niedrigste Kursprognose für Wirecard kommt dagegen von Bank of America (BofA). Die US-Investmentbank hat die Aktie nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Zahlungsabwicklers auf "underperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Wirecard habe einen Überblick über diverse, gut bekannte Themen gegeben sowie die Ziele für 2025 aktualisiert, schrieb Analyst Adithya Metuku in einer am 9. Oktober vorliegenden Studie. Optimistisch gestimmte Marktteilnehmer dürfte dies freuen, doch der Analyst bleibe weiter vorsichtig. Ihm fehle es an Klarheit, unter anderem mit Blick auf Wachstumstreiber.Laut Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Wirecard ein heißes Eisen. Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage habe sich der Wirecard-Chef in einem Interview zu den Bilanz-Vorwürfen der "Financial Times" ("FT") geäußert: "Ich kann Ihnen versichern: Alle unsere Geschäftsbeziehungen sind authentisch", habe er dem "Handelsblatt" gesagt.Um das zu belegen und die wiederkehrenden Angriffe zu entkräften, habe Wirecard die Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG mit einer Sonderprüfung beauftragt. "Das Prüfmandat geht von den FT-Vorwürfen aus. KPMG kann in diesem Rahmen jede Prüfungshandlung ansetzen, die nötig ist, um eine fundierte Meinung abzugeben", habe Braun jetzt in diesem Zusammenhang erklärt. Der Wirecard-Chef hoffe, bereits Anfang des Jahres die Ergebnisse der Sonderprüfung vorstellen zu können - und konkretisiere damit seine Aussagen vom Mittwoch, wonach diese "in wenigen Monaten" vorlägen. "Uns ist sehr daran gelegen, das schnell zu erledigen. Es liegt aber in der Hand von KPMG."Auf den Start des Aktienrückkaufs folge am Mittwochmorgen noch die Veröffentlichung der Q3-Zahlen. "Es ist sehr gut gelaufen", habe Braun bereits in der Vorwoche durchblicken lassen.All das komme bei den Anlegern gut an: Die Wirecard-Aktie sei am Montagmorgen fast 3 Prozent fester gewesen und als größter DAX-Gewinner in den Xetra-Handel gestartet. Bis die Ergebnisse der Sonderprüfung vorliegen - und die "FT"-Vorwürfe im Idealfall entkräften - sind weitere Angriffe nicht auszuschließen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 4. November.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: