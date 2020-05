Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 240,00 Buy Baader Bank Knut Woller 11.05.2020 129,00 Neutral UBS AG Hannes Leitner 11.05.2020 200,00 Equal weight Barclays Capital James Goodman 06.05.2020 105,00 Hold HSBC Antonin Baudry 04.05.2020 - Equal-Weight Morgan Stanley Adam Wood 04.05.2020 105,00 Neutral ODDO BHF Stephane Houri 04.05.2020 130,00 Neutral Goldman Sachs Mohammed Moawalla 30.04.2020 120,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 29.04.2020 150,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 29.04.2020 230,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 29.04.2020 105,00 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 28.04.2020 102,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 28.04.2020 270,00 Buy Hauck & Aufhäuser Simon Bentlage 23.04.2020 200,00 Buy Kepler Cheuvreux - 02.04.2020 185,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 27.03.2020

Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,60 EUR -5,03% (12.05.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

86,85 EUR -5,20% (12.05.2020, 18:55)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.05.2020/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der vorläufigen Quartalszahlen zu? 270,00 Euro oder 102,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 14. Mai die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Hauck & Aufhäuser: 270 Euro. Der dort zuständige Analyst Simon Bentlage hat die Einstufung für den Titel nach ersten Äußerungen zu den Ergebnissen der Betriebsprüfung auf "buy" belassen. Trotz der auf den 27. April verschobenen Veröffentlichung des vollen Berichts schätze er das Risiko von negativen Befunden als gering ein, schrieb Bentlage in einer am 23. April vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe zuvor mitgeteilt, dass bisher nichts Wesentliches herausgefunden worden sei, das die Manipulationsvorwürfe untermauern würde.Die niedrigste Kursprognose für Wirecard kommt hingegen von der NORD/LB, die die Aktie des Zahlungsabwicklers nach dem Bericht der KPMG-Sonderermittler von "kaufen" auf "halten" herabgestuft und das Kursziel auf 102 Euro belassen hat. Wesentliche Fragen blieben weiter ungeklärt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am 28. April vorliegenden Studie. So bleibe der Zeitraum zwischen 2016 und 2018 ein schwarzes Loch und neuen Vorwürfen gegen den Zahlungsabwickler blieben damit Tür und Tor geöffnet. Gleichwohl sollte Wirecard im Tagesgeschäft seinen dynamischen Wachstumskurs weiter fortsetzen können.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Börsenplätze Wirecard-Aktie: