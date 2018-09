Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 250,00 Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 14.09.2018 225,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 12.09.2018 265,00 Outperform BNP Paribas Alexandre Faure 07.09.2018 240,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 05.09.2018 220,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 05.09.2018 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 30.08.2018 235,00 Buy HSBC Antonin Baudry 20.08.2018 205,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 20.08.2018 225,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 17.08.2018 198,00 Buy Baader Bank Knut Woller 17.08.2018 190,00 Hold Deutsche Bank Johannes Schaller 17.08.2018 178,70 Halten DZ BANK Harald Schnitzer 16.08.2018 160,00 Buy Commerzbank AG Heike Pauls 16.08.2018 141,00 Equal-Weight Morgan Stanley Adam Wood 16.08.2018 140,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 16.08.2018



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.com, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup. (19.09.2018/ac/a/t)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Präsentation der Quartalszahlen zu? 265,00 Euro oder 140,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 16. August die Zahlen für das 2. Quartal 2018 vorgelegt.Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat nach einem starken zweiten Quartal seine Ergebnisprognose erneut erhöht - dies geht aus einer am 16. August vorliegenden Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX hervor. Weil Wirecard weiter vom Online-Shoppingboom profitiere, erwarte das Management nun beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im laufenden Jahr einen Wert zwischen 530 und 560 Millionen Euro. Im zweiten Quartal sei der Konzerngewinn um 47 Prozent auf 82,4 Millionen Euro gewachsen.Der Umsatz sei dank starkem Wachstum und Zukäufen um 40 Prozent auf 477 Millionen Euro geklettert, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fast in der gleichen Größenordnung auf 133 Millionen Euro. Wirecard biete Händlern die Abwicklung von Zahlungen an. Das Unternehmen kooperiert unter anderem mit Visa und Google, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der französischen Investmentbank Exane BNP Paribas: Analyst Alexandre Faure hat den Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 265 Euro angehoben. Zahlungsabwickler erschienen nach der Kursrally der vergangenen Monate vielleicht hoch bewertet, schrieb Analyst Alexandre Faure in einer am 7. September vorliegenden Studie. Der Experte sehe aufgrund der Innovationskraft und der Marktchancen aber noch für lange Zeit hohes Wachstumspotenzial."Der Aktionär" traut Wirecard eine Fortsetzung der starken operativen Entwicklung zu, da das Unternehmen in der boomenden Payment-Branche sehr gut aufgestellt ist. Nach rund 160% Plus innerhalb von zwölf Monaten drohe die Aktie kurzfristig jedoch heiß zu laufen, zudem sei die Bewertung mit einem 2019er KGV von 45 durchaus sportlich. Vor diesem Hintergrund sollten investierte Anleger die bisherigen Kursgewinne mit einem vergleichsweise engen Stoppkurs bei 170 Euro gegen Verluste durch plötzliche Gewinnmitnahmen absichern, so Nikolas Kessler, Redakteur von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 14. September.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: