Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 240,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 30.07.2019 225,00 Buy HSBC Antonin Baudry 22.07.2019 230,00 Buy Baader Bank Knut Woller 19.07.2019 200,00 Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 17.07.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 12.07.2019 160,00 Buy UBS AG Michael Briest 08.07.2019 185,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 19.06.2019 210,00 Buy Berenberg Bank Tammy Qiu 13.06.2019 147,97 Neutral Macquarie Research Bob Liao 20.05.2019 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 10.05.2019 200,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 09.05.2019 100,00 Sell Citigroup Josh Levin 09.05.2019 220,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 09.05.2019 115,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 08.05.2019 220,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 08.05.2019

Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,30 EUR +3,26% (06.08.2019, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

150,45 EUR +3,54% (06.08.2019, 13:56)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:
747206

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:
WDI

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:
WRCDF

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.08.2019/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der Quartalszahlen zu? 240,00 Euro oder 100,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG veröffentlicht am 7. August die Zahlen für das 2. Quartal 2019.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Privatbank Hauck & Aufhäuser: Der dort zuständige Analyst Robin Brass hat die Einstufung für Wirecard vor Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Es stehe wohl eine weitere Anhebung der Unternehmensziele bevor, schrieb Brass in einer am 30. Juli vorliegenden Studie.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Wirecard-Aktie kommt von der Schweizer Großbank UBS: 160 Euro. Die Einstufung wurde vor Zahlen auf "buy" belassen. Die Erwartungen an Fintech-Unternehmen und Zahlungsabwickler seien angesichts ihrer Aktienbewertungen hoch, schrieb UBS-Analyst Michael Briest in einer am 8. Juli vorliegenden Studie. Jede kleine Enttäuschung könnte hart abgestraft werden.Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wirecard von 195 auf 225 Euro erhöht und die Bewertung auf "buy" belassen. Die Dynamik des Zahlungsabwicklers lege zu, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer Studie vom 22. Juli. Der Analyst sehe die Chance, dass das Umsatzziel für 2020 um 15 bis 20 Prozent erhöht werde. Die Kommunikation mit dem Finanzmarkt habe noch Luft nach oben, aber die Bedenken der Anleger halte Baudry letztlich für übertrieben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Wirecard-Aktie: