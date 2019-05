Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 230,00 Buy Baader Bank Knut Woller 06.05.2019 160,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 03.05.2019 235,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 29.04.2019 220,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 29.04.2019 200,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 26.04.2019 190,00 Buy HSBC Antonin Baudry 26.04.2019 220,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 26.04.2019 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 26.04.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 25.04.2019 115,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 25.04.2019



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.05.2019/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der Quartalszahlen zu? 235,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 8. Mai die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Hauck & Aufhäuser mit 235 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Privatbank hat für den Titel nach dem Geschäftsbericht 2018 die Einstufung auf "buy" belassen. Die Ergebnisse der Prüfung durch EY hätten seine Ansicht gestärkt, dass die wiederholten Vorwürfe der "Financial Times" an den Zahlungsabwickler unberechtigt seien, schrieb Analyst Robin Brass in einer am 29. April vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einem höheren Cashflow.Die niedrigste Kursprognose für den E-Payment-Spezialisten Wirecard kommt dagegen vom Analysehaus Independent Research: Analyst Markus Friebel hat in einer Studie vom 25. April die Einstufung auf "verkaufen" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Den geplanten Einstieg des japanischen Mischkonzerns Softbank beim Zahlungsabwickler werte der Analyst positiv. Seine beibehaltene Verkaufsempfehlung basiere auf der Annahme, dass Wirecard das aktuell hohe Umsatz- und Ergebniswachstum langfristig nicht werde halten können.Keine zwei Wochen nach Vorlage der Jahresbilanz 2018 stehen bei Wirecard am Mittwoch bereit die Zahlen für das erste Quartal auf der Agenda, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Die Erwartungen seien hoch - nicht zuletzt wegen der vollmundigen Versprechen von Vorstandschef Markus Braun. CEO Markus Braun habe die ohnehin hohen Erwartungen in den vergangenen Monaten zusätzlich angeheizt. Um nach den Betrugsvorwürfen der "Financial Times" wieder das operative Geschäft in den Vordergrund zu rücken, habe er bereits im Februar ein Rekordquartal in Aussicht gestellt. Dabei habe er auf einen starken Jahresauftakt im Januar verwiesen.Wegen Verzögerungen durch die Compliance-Untersuchung bei der Niederlassung in Singapur habe Wirecard erst am 25. April die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Im Zuge dessen sei die Ergebnisprognose für das laufende Jahr bestätigt worden. Demnach werde für 2019 ein operativer Gewinn (EBITDA) im Bereich von 740 bis 800 Millionen Euro erwartet. Dies entspräche einem Anstieg um 32 bis 43 Prozent.Ungeachtet der aktuellen Marktschwäche setzt "Der Aktionär" im Aktien-Musterdepot weiterhin auf eine Erholung der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler in einer Aktienanalyse vom 6. Mai. Gute Zahlen könnten am Mittwoch (8. Mai) die nötigen Impulse dafür liefern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: