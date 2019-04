Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 220,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 17.04.2019 198,00 Buy Baader Bank Knut Woller 27.03.2019 115,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 27.03.2019 225,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 27.03.2019 230,00 Buy Oddo BHF Stephane Houri 27.03.2019 210,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 27.03.2019 150,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 26.03.2019 176,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 06.03.2019 170,00 Buy HSBC Antonin Baudry 12.02.2019 200,00 Outperform Credit Suisse Charles Brennan 05.02.2019 200,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 04.02.2019 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 04.02.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 30.01.2019



123,50 EUR +2,83% (23.04.2019, 17:35)



122,90 EUR +2,25% (23.04.2019, 20:50)



DE0007472060



747206



WDI



WRCDF



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (24.04.2019/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) vor Präsentation der endgültigen Quartalszahlen zu? 230,00 Euro oder 115,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG wird am 25. April ihre endgültigen Zahlen für das 4. Quartal 2018 bekannt geben.Die vorläufigen Q4-Zahlen wurden vom DAX-Konzern am 30. Januar 2019 veröffentlicht. Wie aus der Meldung von Wirecard hervorgeht, konnte im Geschäftsjahr 2018 eine deutliche Umsatz- und Ertragssteigerung verzeichnet werden. Der Konzernumsatz 2018 habe sich um knapp 40 Prozent von 1,5 Mrd. EUR im Vorjahr auf 2,1 Mrd. EUR erhöht. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im abgelaufenen Geschäftsjahr um ca. 38 Prozent auf 568,3 Mio. EUR (2017: 412,6 Mio. EUR) gestiegen.Im vierten Quartal habe sich der vorläufige konsolidierte Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36 Prozent von 468,6 Mio. EUR auf 637,5 Mio. EUR erhöht. Der vorläufige operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich in diesem Zeitraum um rund 37 Prozent auf 172,9 Mio. EUR erhöht (Q4/2017: 126,1 Mio. EUR).Der Vorstand bestätigt seine Guidance, für das Geschäftsjahr 2019 einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Bandbreite von 740 Mio. EUR bis 800 Mio. EUR zu erzielen, so der Zahlungsabwickler Wirecard AG weiter in seiner Meldung vom 30. Januar.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Oddo BHF. Die Investmentbank hat die Einstufung für Wirecard nach Ergebnissen einer Prüfung angeblicher Bilanzunregelmäßigkeiten auf "buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mit Blick auf den Anbieter von Bezahlsystemen habe viel Aufruhr um relativ wenig Inhalt gegeben, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am 27. März vorliegenden Studie. Wirecard werde in einer externen Untersuchungen entlastet und die tatsächlichen Folgen davon eher nebensächlich.Zudem hat die Privatbank Hauck & Aufhäuser die Einstufung für Wirecard auf "buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Robin Brass sehe die bevorstehende Jahresbilanz als möglichen Kurstreiber für die Papiere des Zahlungsabwicklers. Die Überprüfung durch Ernst & Young dürfte die Bedenken um die Vorwürfe der "Financial Times" weitgehend zerstreuen, schrieb der Analyst in einer Studie vom 17. April.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: