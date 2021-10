Wie genau sind Aktien mit einer Gesetzänderung verbunden?

Sollte man weiterhin in Casino-Aktien investieren?

Dass die neuen Gesetze direkte Auswirkung auf Aktien haben, sieht man bereits in Macaus Casinos. Hier wurde fürs nächste Jahr eine grundlegende Gesetzänderung angestrebt und schon sinken Aktien der Casinos um ein Drittel. Der Wert der Aktien hat sich um die 12 Mrd. Euro verringert, was ein erheblicher Einbruch ist. Erwartet uns das Gleiche in Deutschland und den deutschen Casino-Aktien? Das ist schwer zu sagen. In Deutschland sind Aktien bestimmter Glücksspiel Anbieter gewachsen. Aktien des Anbieters Bet-at-Home sind in den letzten Tagen um 5 % angestiegen. Diesen Trend kann man auch bei den verschiedenen Online Sofortlotterien erkennen.



Ob Sie nun in Casino-Aktien investieren sollten oder nicht, können nur Sie entscheiden. Die Casino-Aktien werden auf jeden Fall betroffen sein. Man kann sehen, dass Anbieter, die eher auf Lotterie und Sportwetten fokussiert sind, ansteigende Aktienzahlen haben, wobei Anbieter von Casino Spielen eher sinkende Zahlen aufweisen. Am besten ist das vorhin genannten Beispiel von Macau. Eins ist jedoch sicher, der Markt wird sich wieder stabilisieren und vielleicht ist es besser, erst danach in die Casino-Aktien einzusteigen.



Fazit

Es wurde schon lange erwartet, dass die Regierungen neue Glücksspielgesetze herausbringen und damit die Glücksspielwelt aufmischen. Keine konnte ahnen, dass es mit so einer Wucht kommen würde. Erstens mussten verschiedene Sicherungen in Casinos eingebaut werden, damit der Suchtfaktor sinkt. Dazu gehört die Abschaffung von Auto-Spins und Quick-Spins, der 24-Stunde-Ausschluss vom Spielen usw.



Nun werden aber die Einnahmen der Casinos in Angriff genommen und man muss mit großen Konsequenzen rechnen. Ob es nun nur bei den Aktien bleibt oder ob die Online Casinos etwas an den Preisen und der Art wie diese funktionieren ändern, muss man abwarten.



2021 war ein gutes Jahr für Online Casinos, vor allem wegen der Pandemie, da die Zahlen der Nutzer nach oben geschossen sind. Wir sind mal gespannt, wie das nächste Jahr aussehen wird und welche Änderungen auf uns zukommen. (29.10.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn es um Casino-Aktien geht, dann kann man mit Sicherheit sagen, dass sich diese mit Änderungen von Gesetzen ebenfalls ändern. Bessere Gesetze, bessere Aktien und umgekehrt. Da für 2021 viele Gesetzänderungen angekündigt wurden und in einigen Ländern bereits durchgezogen werden, kann man einen Trend erkennen. Dieser Trend neigt leider nicht zum Positiven.Das Glücksspielgesetz ist in vielen Ländern sehr veraltet und hat oft auch keine richtigen Regelungen. Besonders betroffen sind Online Casinos. Andere Glücksspiele, wie Sportwetten oder landbasierte Casinos haben schon seit einiger Zeit feste Regelungen und gute Gesetzesentwürfe. Das größte Problem hier ist, dass die Regierung das Glücksspiel versteuern möchte, aber dafür keine richtigen Grundlagen findet. Deswegen möchten jetzt immer mehr Länder neue Gesetze haben und Online Casinos dazu bewegen, Lizenzen vom eigenen Land zu besitzen, anstatt Lizenzen außerhalb.Diese Gesetzesänderungen wirken sich direkt auf die Casino-Aktien aus. Das wird bedeuten, dass jedes Casino mehr Steuern zahlen muss, wodurch auch Spieler mehr zahlen werden. Sei es durch weniger Gewinnchancen oder einen höheren Steuersatz. So oder so wird sich jeder Spieler zweimal überlegen, ob er bei bestimmten Casinos spielt oder nicht. Das wird in der Glücksspielbranche für sehr viel Aufregung sorgen und kann sich ebenfalls auf die Bonusangebote von Casinos auswirken. Sie sollten Ihre Chance noch nutzen und sich einen Online Casino Willkommensbonus ohne Einzahlung gönnen, bevor es zu spät ist. Da keiner die genauen Auswirkungen kennt, sind alles noch Spekulationen, aber kann sein, dass sogar das beste kostenlose Casino betroffen wird.Das ist eine Frage, die zurzeit schwer beantwortet werden kann. Das Glücksspiel Gesetz in Deutschland wird sich maßgeblich ändern, was sich zu einem Teil positiv, zum anderen negativ auswirken kann. Viele Online Glücksspiele sollen legalisiert werden, was dazu führen wird, dass mehr Spieler daran teilnehmen werden. Andererseits werden Steuereinnahmen der Regierung deutlich wachsen, wodurch die Preise in den Casinos wachsen könnten. Sein es höhere Gebühren bei Auszahlungen oder etwas anderes.