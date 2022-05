Der Kauf von Bells AH-1Z Viper-Hubschraubern werde im Rahmen einer seit langem erwarteten Ausschreibung für Hubschrauber für die polnische Armee in Betracht gezogen, wobei die Konkurrenz natürlich Apache-Hubschrauber seien. Es werde erwartet, dass der Gewinner der Ausschreibung noch in diesem Jahr ausgewählt werde, da die polnischen Verteidigungskapazitäten dringend ausgebaut werden müssten (KRUK-Programm).



Textron liefere eine der am häufigsten von der US-Armee verwendeten Drohnen, das Modell RQ7 Shadow. UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) würden von der Textron-Tochter Aircraft Armaments entwickelt, die sich ausschließlich auf den Bau von unbemannten Systemen spezialisiert habe.



1985 habe Textron eine strategische Übernahme der Marke Lycoming getätigt, einem der führenden amerikanischen Lieferanten von Motoren für die Luftfahrtindustrie. Das Unternehmen verfüge über mehr als 700 von der FAA zugelassene Triebwerksmodelle und habe seit seiner Gründung mehr als 300.000 Triebwerke geliefert, die in einem großen Teil der weltweiten Flugzeug- und Hubschrauberflotte zum Einsatz kämen. Textron sei auch Eigentümer der Marke Able Aerospace Services, die FAA-lizenzierte Reparaturen und Ersatzteilservice durchführe.



Textron sei zwar hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie tätig, besitze aber auch Marken, die vor allem auf dem US-Markt bekannt seien, wie Jacobsen (Hersteller von Traktoren und Gartengeräten), ArcticCat (Schneemobile und ATVs) und E-Z GO (Fahrzeuge für Golfplätze).



Textron Inc. (ISIN: US8832031012, WKN: 852659, Ticker-Symbol: TXT) ist ein weltweit tätiger, diversifizierter Industrie-Konzern mit führenden Positionen in Industriesektoren wie dem Flugzeugbau und der Automobilzulieferung von Kunststoffkomponenten sowie im Bereich der Finanzdienstleistungen. Textron ist weltweit bekannt für Marken wie Bell Helicopter, Cessna Aircraft, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Greenlee, Jacobsen und Textron Finance.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wird Textron von dem wachsenden Trend zu Privatflugzeugen profitieren? - AktiennewsTextron (ISIN: US8832031012, WKN: 852659, Ticker-Symbol: TXT) ist ein amerikanischer ziviler und militärischer Mischkonzern, der sich mit Marken wie Bell, Aircraft Armaments, Lycoming Engines, Cessna, Beechcraft und Pipistrel auf den Luftfahrtsektor konzentriert, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe sich seit der Krise von 2008 tiefgreifend umstrukturiert und Scott C. Donnelly zum neuen CEO ernannt, der das Unternehmen erfolgreich weiter ausbaue. Textron engagiere sich zunehmend in der Entwicklung des privaten und zivilen Luftfahrtmarktes, und die vom Unternehmen vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals 2022 hätten die Erwartungen der Analysten bei weitem übertroffen.Der Aktienkurs von Textron habe nach der Präsentation der Ergebnisse einen zweistelligen Zuwachs verzeichnet, doch die schwächste US-Sitzung seit 2020 habe am Freitag zu einem Ausverkauf der Aktien des Unternehmens geführt, wobei die Bewertung wieder unter 70 USD je Aktie gesunken sei. Der Gewinn pro Aktie (EPS) für das erste Quartal habe bei 0,88 USD gegenüber den Prognosen der Analysten von 0,74 USD gelegen. Der Gesamtumsatz für das Quartal habe bei über 3 Mrd. USD gelegen.Der Umsatz von Textron Aviation habe in Q1 bei über 1 Mrd. USD gelegen, ein Plus von 175 Mio. USD gegenüber Q1 2021. Der Gewinn der Luftfahrtsparte von Textron in Q1 2022 habe 121 Mio. USD gegenüber 47 Mio. USD in Q1 2021 betragen, was einem Wachstum von fast 250% und einer höheren Nettomarge entspreche.Textron habe im ersten Quartal 2022 insgesamt 39 Jets und 31 kommerzielle Turboprop-Flugzeuge ausgeliefert, gegenüber 28 Jets und 14 Turboprops im ersten Quartal 2021. Die Division Bell habe 25 Hubschrauber ausgeliefert, gegenüber 17 im Vorjahresquartal. Diese Zahlen würden die steigende Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens bestätigen.Im März 2022 habe Textron im Rahmen seines eAviation-Geschäfts eine strategische Übernahme des slowenischen Flugzeugherstellers Pipistrel für rund 235 Millionen USD getätigt. Das Unternehmen beabsichtige, sich langfristig zu verpflichten, die Produktion und den Vertrieb von zivilen Elektroflugzeugen zu erhöhen. Die Aussichten für die elektrische Luftfahrtindustrie seien vielversprechend. Pipistrel habe als erstes Unternehmen weltweit eine Lizenz für die Einführung eines Elektroflugzeugs in Form des zweisitzigen Modells Virus erhalten, dessen Preise bei 65.000 EUR beginnen würden. Textron habe im ersten Quartal auch die Zulassung der Federal Aviation Administration (FAA) für sein neues zweimotoriges Turboprop-Flugzeug Cessna SkyCourier erhalten.Textron-CEO Scott Donnelly habe sich am 28. April nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse optimistisch über den Markt für Zivilflugzeuge geäußert: "Wir sehen weiterhin eine sehr starke Nachfrage, stabile Preise, vermehrte Auslieferungen unserer Citation Jets und zivilen Turboprop-Flugzeuge sowie ein höheres Volumen auf dem Nachmarkt, das sich aus der verstärkten Nutzung der Flugzeuge ergibt."Textron sei an einer Reihe von Beschaffungen im Rahmen der Modernisierung der US-Waffensysteme beteiligt: Next Generation Squad Weapon, Next Generation Squad Automatic Rifle, Next Generation Cased Telescoped Ammunition, Advanced Reconnaissance Vehicle (Bell 360 Invictus Helicopter), Long Range Air Assault und Future Vertical Lift (AH-280 Valor Rotorcraft). Diese Programme würden eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der Fähigkeiten des Pentagons spielen. Die Modernisierung der Armee habe angesichts der russischen Aggression und der Krise in den Beziehungen zu China besondere Bedeutung erlangt. Die Vereinigten Staaten würden planen, Kampfhubschrauber wie den Apache oder die Viper zugunsten von Kampfhubschraubern mit besseren technischen Parametern und Kampffähigkeiten abzulösen. Bell liefere bereits einen der wichtigsten Drehflügler für die US-Armee, das Modell V-22 Osprey.