Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern konnte der EUR/USD-Kurs von den positiven Wirtschaftsdaten aus mehreren EU-Ländern profitieren und bis 1,2089 steigen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der veröffentlichte PMI-Index zeige anhaltendes Wachstum in der Euro-Zone. Heute dürfte es spannend werden, denn die EU-Inflationsdaten würden bekannt gegeben. Nach dem letzten Wert von 1,50% lägen die Erwartungen nur bei 1,40%. Ein Ausreißer nach oben würde auch für den EUR/USD-Kurs einen Schub bedeuten. Sollte der markante Widerstand 1,2090 gebrochen werden, dann liege der nächste Fokus auf 1,2160. (05.01.2018/ac/a/m)