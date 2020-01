Mit einer Sterblichkeitsrate von 3,1 Prozent zum Zeitpunkt, als dieser Text geschrieben worden sei, scheine das neu identifizierte Virus nicht so tödlich zu sein wie SARS, das eine Sterblichkeitsrate von 9,6 Prozent aufgewiesen habe. Außerdem seien seine Symptome tendenziell milder. Das Ansteckungsmuster von SARS in China und der bekannte Lebenszyklus von Coronaviren würden jedoch einen wahrscheinlichen Zeitrahmen für den aktuellen Ausbruch vermuten lassen.



Der erste Fall des Wuhan-Coronavirus sei am 8. Dezember 2019 dokumentiert worden. Laut Xiaohua Yu, Professor für Agrarwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern an der Universität Göttingen, betrage der Zeitraum zwischen der Erkrankung des ersten Patienten und der Einstufung als großer Ausbruch typischerweise 50 Tage. Das bedeute einen plötzlichen Anstieg der Fälle Ende Januar 2020. In der Tat habe man in letzter Zeit einen solchen Anstieg erlebt.



Laut Professor Yu werde die Epidemie wahrscheinlich etwa 90 Tage nach dem ersten Fall, also Anfang März, ihren Höhepunkt erreichen und im April und Mai abklingen. Coronaviren seien in der Hitze des Sommers weniger übertragbar, und Wissenschaft und Regierung würden kooperativ daran arbeiten, die Ansteckung einzugrenzen und die Krankheit auszurotten. Der Ausbruch von SARS beispielsweise habe etwa sechs Monate gedauert und sei im Juli 2003 gestoppt worden.



Obwohl absolut notwendig, würden die Praktiken der Infektionskontrolle - seien es selbstauferlegte Vorsichtsmaßnahmen oder staatliche Auflagen - in der Regel dem Konsum und dem Einzelhandelsabsatz schaden. So wirke sich etwa die Tatsache, dass Konsumenten krank zu Hause bleiben müssten, negativ auf den Absatz von Waren aus, während die Quarantäne einer Stadt dem Tourismus und der Transportindustrie schade.



Diese Art von Kollateralschäden schlage sich in realen wirtschaftlichen Kosten nieder. Während der SARS-Epidemie von 2003 sei das BIP-Wachstum Chinas innerhalb eines Quartals um zwei Prozentpunkte von 11,1 Prozent im ersten Quartal auf 9,2 Prozent im zweiten Quartal gefallen.



Man könne diesen Präzedenzfall als grobe Richtlinie verwenden. Natürlich sei das Wuhan-Coronavirus weniger schwerwiegend als SARS, und die chinesische Wirtschaft sei heute größer als 2003. Die Einschätzung der Experten über die wahrscheinlichen Auswirkungen des aktuellen Ausbruchs laute daher: Werde die Epidemie innerhalb von drei Monaten eingedämmt, könnte das reale BIP um 0,8 Prozent sinken. Dauere es neun Monate bis zur Eindämmung der Epidemie, könnte der Abstieg bis zu 1,9 Prozent des BIP betragen.



Höchstwahrscheinlich werde die Dauer des Ausbruchs irgendwo dazwischen liegen. Für mindestens weitere drei bis vier Monate werde China nicht nur mit der Ausbreitung der Krankheit, sondern auch mit dem Schaden für das Wirtschaftswachstum zu kämpfen haben. Die Experten würden derzeit mit möglichen Kosten von einem Prozentpunkt für das reale BIP-Wachstum rechnen. Dementsprechend würden sie erwarten, dass China die Geld- und Fiskalpolitik noch aggressiver lockern werde, um sein Wachstumsziel von 6 Prozent im Jahr 2020 zu erreichen.



Währenddessen würden die Experten die Situation weiterhin genau beobachten. Der Ausbruch des Wuhan-Coronavirus stehe noch am Anfang, und die Situation entwickle sich rasch. (Ausgabe vom 24.01.2020) (27.01.2020/ac/a/m)





