Hamburg (www.aktiencheck.de) - Wie schon in den Vormonaten enttäuschte auch die jüngste Veröffentlichung wichtiger volkswirtschaftlicher Kennzahlen in China, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.Einerseits dürften zuletzt vermehrt verordnete rigorose Lockdown-Maßnahmen zur Bekämpfung einzelner Corona-Neuinfektionsherde die Konsumlust gedämpft haben. Zudem habe sich der aktuelle Showdown rund um den drohenden Kollaps des Immobilienentwicklers Evergrande schon seit einigen Monaten abgezeichnet, wovon viele Chinesen direkt betroffen wären. Etwa 1,4 Millionen Menschen hätten ihre bei Evergrande in Auftrag gegebene Wohnung bereits größtenteils im Vorwege bezahlt ohne bisher die Gegenleistung erhalten zu haben. Da es sich bei Evergrande um ein weit verzweigtes Konglomerat mit einem schwer überschaubaren Geflecht an Beteiligungen handle, stünden im Falle einer Pleite wohl diverse weitere Unternehmen vor einem Zusammenbruch. Insgesamt sei von bis zu 3,8 Millionen potenziell direkt betroffenen Arbeitsplätzen die Rede. Etwa 90 Prozent der rund 300 Mrd. US-Dollar an Schulden Evergrandes seien über Kredite bei chinesischen Banken finanziert worden, wodurch Turbulenzen im Finanzsektor Chinas entstehen könnten.Hinzu kämen Investitionen chinesischer Privatleute an Aktien und Anleihen sowie die Gefahr der Ansteckung weiterer Immobilienentwickler des Landes und eine mögliche unkontrollierte Korrektur der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Immobilienpreise. Es habe sich ein ordentlicher Gegenwind zusammengebraut, der den Einzelhandel nachvollziehbarer Weise belaste und sogar zu einem perfekten Sturm mit erheblichen Auswirkungen auf die internationalen Kapitalmärkte werden könnte. Auch wenn man offensichtlich keine Ambitionen hege, den Konzern im Ganzen zu retten, wäre die Gefahr einer gravierenden Negativspirale im Falle eines unkontrollierten Kollaps zu groß. Es sei davon auszugehen, dass ein neuer "Lehman-Moment" verhindert werden könne und die Regierung zumindest versuche, Ansteckungseffekte einzudämmen. Die Verunsicherung dürfte allerdings noch mindestens einige Tage anhalten, zumindest bis klar sei, ob die am Donnerstag fälligen Zinszahlungen auf Evergrande-Anleihen bedient werden könnten. Das Wachstum dürfte sich in China im Vergleich zu den letzten Quartalen deutlich abkühlen. (21.09.2021/ac/a/m)