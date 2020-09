Börsenplätze William Hill-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs William Hill-Aktie:

3,134 EUR +29,40% (25.09.2020, 15:51)



London Stock Exchange-Aktienkurs William Hill-Aktie:

288,80 GBp +32,72% (25.09.2020, 15:42)



ISIN Aurora William Hill-Aktie:

GB0031698896



WKN Aurora William Hill-Aktie:

633847



Ticker-Symbol William Hill-Aktie Deutschland:

WHI



London Ticker-Symbol William Hill-Aktie:

WMH



Kurzprofil William Hill plc.:



William Hill plc. (ISIN: GB0031698896, WKN: 633847, Ticker-Symbol: WHI, London: WMH), "The Home of Betting", ist mit ca. 16.000 Mitarbeitern einer der weltweit führenden Wett- und Glücksspielanbieter. Mit 2.360 lizenzierten Wettbüros ist das 1934 gegründete Unternehmen der größte Buchmacher des Vereinigten Königreichs. In seinen britischen Wettbüros bietet William Hill ein großes Angebot an Sport- und Gesellschaftswetten, Spielautomaten und zahlenbasierten Spielen an. (25.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - William Hill-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Wettanbieters William Hill plc. (ISIN: GB0031698896, WKN: 633847, Ticker-Symbol: WHI, London: WMH) unter die Lupe.Um William Hill sei offensichtlich eine Übernahmeschlacht entbrannt. Kurz nachdem Bloomberg vom Interesse der Private-Equity-Firma Apollo berichtet habe, melde William Hill offiziell von einem weiteren Übernahmeangebot des Casinobetreiber Caesars. Die William Hill-Aktie schieße daraufhin um mehr als 30 Prozent in die Höhe.Wie der Wettanbieter auf seiner Homepage bekannt gebe, seien zwei Cashangebote eingegangen. Die Gespräche mit den jeweiligen Parteien würden laufen.Die Übernahmespekulationen um William Hill würden sich auch auf andere Unternehmen auswirken. Das britische Sportwetten- und Glücksspielunternehmen GVC Holdings lege seit Bekanntwerden der Übernahmegerüchte um rund fünf Prozent zu.Der Online-Wettanbieter Betathome zeige an der Börse dagegen keine Reaktion. Eher im Gegenteil: Der Titel drohe eine wichtige Unterstützung zu brechen.Um William Hill könnte sich eine richtige Übernahmeschlacht entwickeln, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". Apollo dürfte auch keinerlei Schwierigkeiten haben, das notwendige finanzielle Volumen zu stemmen. Die Aktie könnte deshalb durchaus noch teurer werden als umgerechnet 3,14 Euro. Anleger sollten auch einen Blick auf GVC und Flutter Entertainment werfen. (Analyse vom 25.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link