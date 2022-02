12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (23.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) unter die Lupe.Primär dank einer besseren Umsatzdynamik im Schlussquartal habe Wienerberger die eigene Prognose und die Markterwartungen für 2021 übertreffen können. Für 2022 sei die EBITDA-Spanne leicht nach oben revidiert worden.Wienerberger habe mit einer 20%-Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 671 Mio. im GJ 2021 die eigene Prognose von EUR 650 Mio. und die Schätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 648 Mio. übertroffen. Neben etwas höheren Kosteneinsparungen sei dies primär der besser als erwarteten Umsatzdynamik in Q4 geschuldet (Wachstum von etwas über 30% inkl. Konsolidierungseffekte). In GJ 2021 habe der Umsatz um 18 % auf EUR 3,97 Mrd. zugelegt. Inklusive nicht operativer Effekte (M&A, Restrukturierungskosten, Asset-Verkäufe) habe das EBITDA EUR 694 Mio. erreicht. Das Ergebnis je Aktie sei von EUR 0,79 auf EUR 2,75 gestiegen. Die Dividende liege mit EUR 0,75, nach EUR 0,60 im Vorjahr, leicht unter der Schätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 0,80.Nachdem Ende November für das GJ 2022 ein EBITDA-Korridor von EUR 740 bis 760 Mio. in Aussicht gestellt worden sei, habe das Management den Ausblick leicht auf EUR 750 bis 770 Mio. angehoben. Die aktuelle Prognose der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 751 Mio. liege damit aktuell am unteren Ende. Neben weiteren Kosteneinsparungen von rund EUR 45 Mio. sei dies vom weiteren Wachstum getragen. Die Kosteninflation solle durch Preiseffekte kompensiert werden. Marktseitig werde für den Bereich Neubau und Infrastruktur im Wesentlichen eine stabile Entwicklung erwartet. Für das Segment Renovierung werde von einer weiteren Nachfragesteigerung ausgegangen.Die letzte Empfehlung für die Wienerberger-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.02.2022)Offenlegungen5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungenund Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.