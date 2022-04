6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Wienerberger-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

26,14 EUR +3,65% (08.04.2022, 12:28)



Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

26,22 EUR +4,63% (08.04.2022, 13:51)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wien-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WBRBF



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (08.04.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF).Dank einer stärker als erwarteten Dynamik im Schlussquartal, primär getrieben von Nordamerika und dem Rohrgeschäft, habe Wienerberger im GJ 2021 sowohl die Analysten- als auch die Konsensschätzungen übertreffen können. Der Umsatz lege um 18% auf EUR 3,97 Mrd. zu und das um Sondereffekte adjustierte EBITDA sei um 20% auf EUR 671 Mio. gestiegen (das berichtete EBITDA habe EUR 694 Mio. betragen). Damit habe die Zielsetzung von EUR 650 Mio. klar übertroffen werden können. Der Gewinn je Aktie habe auf EUR 2,75 gesteigert werden können. Die Dividende solle von EUR 0,60 auf EUR 0,75 erhöht werden.Für das GJ 2022 strebe das Management eine Verbesserung des EBITDA auf EUR750 bis 770 Mio. an. Während sich die unveränderte Prognose der Analysten am unteren Ende der Bandbreite befinde, liege die Markterwartung sogar marginal über dem oberen Ende. Weiteres organisches Wachstum (EUR 50 bis 70 Mio.) und Konsolidierungseffekte aus Übernahmen (rund EUR 60 Mio.) seien die wesentlichen Treiber.Betreffend der regionalen Marktentwicklung erwarte das Management eine weitgehend stabile Neubauaktivität in West- und Osteuropa sowie in Nordamerika. Der, vor allem für das Rohrgeschäft relevante Infrastrukturbereich, sollte sich mit Ausnahme von Nordamerika auf dem Vorjahresniveau bewegen. Wesentlich dynamischer sollte sich die Nachfrage im Renovierungsmarkt entwickeln, wo über alle Regionen hinweg Wachstum avisiert werde.Das Thema Kosteninflation versus Preiserhöhungen sei weiterhin bestimmend. Aufgrund der Energieintensität (8% der Gesamtkosten im GJ 2021), primär in der Ziegelproduktion, müsse das Unternehmen den massiven Gas- und Strompreisanstieg verdauen. Aufgrund der frühzeitigen Absicherungen der benötigen Gasvolumina (für die Jahre 2022-24 rund 90%, 75% bzw. 55%) würden die Belastungen jedoch kompensierbar erscheinen. Die Personalkosten (27% der Kostenstruktur im Vorjahr) sollten in der Größenordnung von 5% steigen. Basierend auf einer um zumindest 7% steigenden Gesamtkostenbasis, erachte das Management Preiserhöhungen von 6 bis 8% als notwendig.Der Konzern habe kürzlich ein weiteres Aktienrückkaufprogramm gestartet. Bis Ende Juni sollten bis zu 3,45 Mio. eigene Aktien, oder 3% des Kapitals, rückgekauft werden. Der maximale Preis betrage EUR 32,50.Nach den Akquisitionen von Meridian, Struxura sowie FloPlast und CorkPlastics im Vorjahr stünden weitere Übernahmen auf der Managementagenda.Trotz moderaterem Volumenwachstum und kostenseitigem Gegenwind seien die Analysten zuversichtlich, dass Wienerberger das Gewinnziel im aktuellen Jahr erreichen könne. Weitere Kostensenkungsmaßnahmen seien in Umsetzung. Das Marktumfeld scheine sich aktuell im Rahmen der Erwartungen zu entwickeln, was eine gute Performance in H1 indiziere. Die geopolitischen Verwerfungen und die Sorge um die Gaspreisentwicklung hätten die Bewertungskennzahlen noch weiter gedrückt. Die stringente strategische Ausrichtung mit Fokus auf ESG, einem innovativeren Produktportfolio sowie Arrondierung der Expansion durch M&A würden nicht adäquat im Kurs reflektiert erscheinen.Aufgrund höherer Kapitalkosten und einer etwas höheren Verschuldungsannahme sinkt das Kursziel von EUR 40,00 auf EUR 37,00, die Kaufempfehlung hat unverändert Bestand, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 08.04.2022)Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungenund Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.