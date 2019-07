Linz (www.aktiencheck.de) - Im unsicheren Fahrtwasser von Handelskonflikten haben sich wichtige Stimmungsindikatoren, wie z.B. der deutsche ifo-Index, zuletzt eingetrübt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die anhaltende Unsicherheit hemme die globale Investitionsbereitschaft, was sich mittlerweile in den US-Wirtschaftsdaten niederschlage. In den USA stehe heute mit dem ISM-Index eine Datenveröffentlichung an, welche dies bestätigen dürfte. Die Stimmung unter Einkaufsmanagern von Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe habe sich bereits in den vergangenen Monaten verschlechtert, und dürfte sich - den Bloomberg-Umfragen zur Folge - weiter eintrübt haben. Zumindest auf eine Wiederaufnahme der Handelsgespräche hätten sich die Präsidenten der USA und Chinas im Rahmen des G20-Gipfels bereits einigen können. Zölle würden vorerst jedoch bestehen bleiben. Mit aufkeimender Hoffnung auf den "größten Handelsdeal aller Zeiten" könnte die Risikoaversion an den Märkten etwas zurückgehen, US-Dollar, Japanischer Yen und Schweizer Franken zum Euro etwas abwerten. (01.07.2019/ac/a/m)





