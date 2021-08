Das richtige Casino

Finden Sie ein Spiel, welches Ihnen liegt

Wählen Sie Ihre Einsätze mit Bedacht

Einer der wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt, ist die Auswahl der Einsatzhöhe, mit der Sie spielen. Viele Glücksritter vernachlässigen diesen Faktor und verlieren daher in kürzester Zeit das komplette Guthaben. Dem können Sie aber recht einfach entgegenwirken. Es ist wichtig, wenn Sie auf lange Sicht möglichst viel Erfolg haben möchten. Ohne Guthaben können Sie schließlich nicht spielen. Sie sollten also ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie hoch Ihre Einsätze sein sollten und immer auch ein Auge auf Ihr Spielguthaben haben, um nicht den Überblick zu verlieren und plötzlich mit leeren Händen dazustehen.



Im Poker spricht man hier vom sogenannten Bankroll-Management. Für das Spielen an einem Spielautomaten fällt das recht einfach aus, da es wenige Faktoren zu beachten gibt. Daher sollten Sie einfach darauf achten, die Einsätze relativ gesehen zu Ihrem Guthaben, nicht zu hoch anzusetzen, damit Sie möglichst viele Runden spielen können.



Insbesondere wenn Sie als Neueinsteiger in der Welt der Casinos gelten, empfiehlt es sich, erst einmal mit Einsätzen im untersten Bereich loszulegen. So können Sie ein Gefühl für das Spiel gewinnen und stellen sicher, dass Sie so viele Runden wie möglich mit Ihrem Startguthaben spielen können. Wenn Sie dann hohe Gewinne einfahren, können Sie Ihre Einsätze immer noch etwas heraufsetzen, um so nach und nach um mehr Geld zu spielen, ohne gleich am Anfang alles auf eine Karte zu setzen.



Sie sollten, gerade am Anfang Ihrer Spielzeit, vorsichtig mit Features wie dem Autoplay umgehen, da man dabei schnell den Überblick darüber verliert, was gerade geschieht. Sie sollten stattdessen immer mit Bedacht spielen und wissen, was Sie tun.



Wenn Ihr Ziel ist, langfristig möglichst gut dazustehen, dann sollten Sie unbedingt auch Abstand von beliebten Funktionen wie Gamble-Features nehmen. Diese versprechen zwar schnelle und hohe Gewinne, jedoch ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, bereits gewonnenes Geld mit nur einem Klick direkt wieder zu verlieren. Ein unkalkulierbares Risiko, dass es sich definitiv nicht einzugehen lohnt.



Lassen Sie sich nicht entmutigen

Ein weiterer Punkt, der für alle Unternehmungen gilt, die irgendwann einmal von Erfolg gekrönt sein sollen, ist der Folgende: Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Es handelt sich hier letztendlich immer noch um Glücksspiel. Daher können Sie nur wenige Faktoren wirklich kontrollieren. Umso mehr bedeutet das, dass Sie Ihr Hauptaugenmerk auf jene Faktoren legen und sie beherzigen, beispielsweise, indem Sie Disziplin bei der Auswahl der Einsätze walten lassen. Dennoch kann es immer wieder sein, dass Durststrecken auftreten, in denen es nicht so läuft. Da Sie auf dem Weg an die Spitze auf lange Sicht planen müssen, dürfen Sie sich davon aber nicht unterkriegen lassen, wenn Sie es ernst meinen.



Bleiben Sie realistisch

Auch wenn Sie alle genannten Punkte berücksichtigen, dürfen Sie eines aber nicht vergessen. Es handelt sich hier um Glücksspiel. Der Ausgang einer jeden Spielrunde hängt also allein vom Zufall ab. Umso wichtiger ist es da, dass Sie niemals Geld riskieren, dessen Verlust Sie nicht kompensieren können. Stattdessen sollten Sie das Ganze als ein Hobby ansehen und nur Beträge aufwenden, die für Sie gut zu entbehren sind. (23.08.2021/ac/a/m)









