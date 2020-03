Genf (www.aktiencheck.de) - Die Coronavirus-Epidemie hat die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in bislang unbekanntes Terrain geführt, so Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.



Vor allem das zeitgleiche Auftreten von makroökonomischer Rezession, Marktkorrektur und systemischem Liquiditätsrisiko führe nach Einschätzung von Guilhem Savry dazu, dass das weltweite De-Risking noch nicht beendet sei. Er erwarte, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Covid-19-Situation noch einige Zeit bestehen bleibe und die Weltwirtschaft in eine Rezession führen werde. Nötig sei ein globaler fiskalischer Stimulus, der auf globaler Ebene umgesetzt und von den Zentralbanken finanziert werde, um zu verhindern, dass die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schnellen würden. (17.03.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.