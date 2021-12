Wie viele Aktien können Sie auf der Grundlage des Preises kaufen?

Ermitteln Sie den aktuellen Aktienkurs der gewünschten Aktie. Sie können den Kurs bei Ihrem Broker oder auf einer Finanzwebsite ermitteln. Achten Sie darauf, dass es sich um einen Echtzeitkurs handelt und nicht um einen verzögerten Kurs. Teilen Sie den Geldbetrag, den Sie in die Aktie investieren können, durch den aktuellen Aktienkurs. Wenn Ihr Makler Ihnen erlaubt, Bruchteile von Aktien zu kaufen, ist das Ergebnis die Anzahl der Aktien, die Sie kaufen können. Wenn Sie nur ganze Aktien kaufen können (was meistens der Fall ist), runden Sie auf die nächste ganze Zahl ab.

Wie sieht es mit der Diversifizierung aus?

Lohnt es sich, eine einzige Aktie zu kaufen?

Auf jeden Fall. Mit dem Aufkommen des provisionsfreien Aktienhandels ist es sogar durchaus möglich, eine einzige Aktie zu kaufen. In den letzten Monaten habe ich mehrmals eine einzelne Aktie gekauft, um eine Position aufzustocken, nur weil ich einen kleinen Barbetrag auf meinem Maklerkonto hatte.



Wichtig zu beachten sind hierbei die Gebühren für den Aktienkauf.



Wenn Ihr Makler beispielsweise 4,99 EUR Handelsgebühren verlangt, müssten Sie für den Kauf einer, die 29 EUR kostet, eine Provision von mehr als 17 % des Wertes Ihrer Anlage zahlen. Wenn Sie immer noch Provisionen zahlen, sollten Sie einen Wechsel zu einem erstklassigen Online-Broker in Erwägung ziehen, der sich der Revolution der Null-Provisionen angeschlossen hat. Dafür macht es Sinn, sich bei einem unabhängigen Portal wie Brokerfolio mit seinem Online Broker Vergleich zu informieren, um den besten Online Broker zu finden.



Ist es möglich, weniger als einen Anteil einer Aktie zu kaufen?

Das Konzept der Teilaktien gibt es schon seit Jahren, vor allem zum Zweck der Wiederanlage von Dividenden. Wenn Sie beispielsweise für eine Aktie, die Sie besitzen, vierteljährliche Dividenden in Höhe von insgesamt 10 EUR erhalten und der Aktienkurs 40 EUR beträgt, können Sie bei der Wiederanlage der Dividenden normalerweise 0,25 zusätzliche Aktien kaufen. In den letzten Jahren haben Makler jedoch begonnen, die Idee zu übernehmen, Anlegern den direkten Kauf von Bruchteilen von Aktien zu ermöglichen.



Die Investition in Bruchteile von Aktien hat zwei große Vorteile. Erstens ermöglicht sie neueren Anlegern den Zugang zu Aktien mit einem hohen Aktienkurs. Ein Beispiel: Wenn Amazon zu einem Preis von 3.000 EUR pro Aktie gehandelt wird, könnte ein Anleger, der nur 600 EUR investieren möchte, nur 0,2 Anteile der Aktie kaufen.



Wie viele Aktien sollten Sie kaufen?

Unterm Strich gibt es keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage - sie hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Denken Sie einfach daran, diese wichtigen Faktoren zu berücksichtigen:



Wie viel Geld Sie zu investieren haben.

Ob Sie Ihr Anlageportfolio diversifizieren müssen oder Ihr gesamtes verfügbares Kapital in die Aktie stecken wollen.

Provisionen oder Maklergebühren, die Sie zahlen müssen (falls vorhanden).

Welche anderen Optionen mit weniger Kapital habe ich

Ein CFD (Contract for Difference) ist der Fachbegriff für einen Differenzkontrakt. Dabei erwirbt der Anleger nur einen Bruchteil eines Wertpapiers, während der CFD-Trader den Rest des Wertpapiers besitzt und verwaltet. Damit steht der CFD-Handel im Gegensatz zum traditionellen Kauf einer Aktie, bei dem der Anleger 100% der Aktie erwirbt. An dieser Stelle muss aber gesagt werden, dass CFDs äußerst spekulativ sind und für Anfänger nicht geeignet sind. Vor einem solchen Investment sollten Sie sich neben einem CFD Broker Vergleich auch unbedingt umfassend über die Risiken informieren.



CFDs funktionieren mit einer Hebelwirkung, die angibt, wie hoch der letztlich gehandelte Betrag im Vergleich zur Investition ist. Wenn Sie beispielsweise 500 € mit einem Hebel von 1:100 investieren, entspricht diese Investition einem gehandelten Betrag von 50.000 €. Bezüglich des Hebels ist zu sagen, dass ein höherer Hebel den Unternehmen vorbehalten ist. Als Privatanleger können Sie in der Regel nicht mehr als einen Hebel von 1:30 bekommen. Lassen Sie sich also nicht von Versprechungen wie Hebeln von 1:500 locken, wenn Sie nur als Privatperson investieren.









