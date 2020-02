Angewandte Methoden

Verkaufspreise unter €20.000

Fahrzeuge mit einem Preis von 20.000 bis 30.000 Euro

Skoda- und Volkswagen-Fahrzeuge wurden herangezogen, um zu beurteilen, wie teuer der Besitz eines Autos unter 20.000 Euro wirklich ist. Die jährlichen Kosten, die mit dem Besitz eines Neuwagens verbunden sind, wobei auch der Abschreibungssatz berücksichtigt wurde, werden auf 6.000 bis 7.000 Euro geschätzt.



In dieser speziellen Preisspanne könnten Käufer versucht sein, einen Volkswagen Golf mit Hybridantrieb für 43.000 Euro zu kaufen, aber sie sind durch den Preis und die jährlichen Kosten stark eingeschränkt.



Autos in der Preisspanne von 40.000 bis 50.000 Euro

Bei den im Bericht untersuchten Fahrzeugen dieser Preisklasse handelte es sich um einen VW Passat mit Benzinmotor und einem Verkaufspreis von 40.000 Euro, sein Dieseläquivalent mit durchschnittlichen Kosten von 43.000 Euro und einen Hybrid, der mit 49.000 Euro im oberen Preissegment dieser Preisklasse angesiedelt ist.



Bei diesen Fahrzeugen schwanken die jährlichen Kosten für den Besitz eines Neuwagens, bei denen die Wertminderung nicht berücksichtigt ist, zwischen 3.000 und 3.500 Euro. Wenn die Wertminderung mit eingerechnet wird, liegen die Schätzungen viel höher und erreichen fast 8.000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen ein durchschnittlicher Kraftstoffpreis von über 1.500 Euro bei den Benzinmotoren, weitere 1.300 Euro bei den Dieselmotoren und etwas unter 1.000 Euro bei den Hybridfahrzeugen.



Finanzierungslösungen

Jetzt, da wir wissen, wie viel der Besitz eines neuen Fahrzeugs in Finnland kostet und welche jährlichen Ausgaben mit jedem Preisintervall verbunden sind, wollen wir sehen, welche Finanzierungslösungen finnische Bürger haben, um ein solch kostspieliges Fahrzeug zu kaufen.



Ungesicherte Kredite scheinen eine der beliebtesten Autofinanzierungslösungen in Finnland zu sein. Weitere Informationen über die Finanzierung von Autokrediten in Finnland finden Sie unter auton ostaminen ulkomailta. Sie erhalten eine Reihe von Ergebnisse von einer großen Anzahl von Banken und Darlehen. In der Regel bieten ungesicherte Darlehen für Autokäufer jedoch die folgenden Vorteile.



Sie können einen ungesicherten Kredit zwischen 2.000 und 50.000 Euro aufnehmen. Diese Kredite können von einer von zwei Personen pro Antrag in Anspruch genommen werden, mit dem einzigen Hinweis, dass beide über 18 Jahre alt sein müssen.

Die meisten Kreditgeber haben einen flexiblen Tilgungsplan mit flexiblen Darlehenslaufzeiten. Dies hängt von der Zahlungsfähigkeit jedes Antragstellers ab, und zwar zu unterschiedlichen Zeiten während des Darlehens.

Monatliche, feste Rückzahlungen. Kunden haben die Möglichkeit, zwei Monate pro Jahr ohne Ratenzahlung zu zahlen.

Die beste Finanzierungsoption für ein neues Auto finden

Heute können die Finnen mit Informationen auf Knopfdruck ganz einfach herausfinden, welche die beste Finanzierungslösung für ihre Bedürfnisse ist. Online-Plattformen, die Kreditsuchenden den Vergleich und die Entscheidung zwischen verschiedenen Banklösungen erleichtern sollen, haben sich in Finnland, wie auch im Rest der Welt, zur Normalität entwickelt.



Mit unbegrenzten Möglichkeiten und erstaunlichen Werkzeugen, um die Guten von den Schlechten auszusortieren, können die Finnen inzwischen gewährleisten, dass sie Zugang zum geeignetsten Kredit für den Kauf eines Fahrzeugs haben.



Wie oben gesehen, deckt der ungesicherte Basis-Kredit in der Regel Fahrzeuge der oberen Preisklasse in Finnland ab. Während ein Darlehen ausreicht, um die Anfangskosten beim Kauf eines neuen Autos zu decken, müssen die hohen Wartungskosten der Fahrzeuge in jeder der oben genannten Kategorien aus der Tasche des Käufers gedeckt werden.



Nun, angesichts der Tatsache, dass der Besitz eines Neuwagens in Finnland so viel kostet, sollten potenzielle Käufer schon lange im Voraus ihre Finanzierungsmöglichkeiten recherchieren. (21.02.2020/ac/a/m)









