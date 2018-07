Haushaltsartikel wie z.B. Möbel, Deko oder Küchenartikel bei Overstock

Wie nutzt man Bitcoin Online?

Bitcoin, eine digitale Währung, auf die online zugegriffen werden kann, ist natürlich eher für die Nutzung über Websites geeignet als für die Nutzung über tatsächliche Geschäfte. Und tatsächlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, Ihre Bitcoins online auszugeben. Einige große Unternehmen setzten alles auf Blockchain, so dass sie für Bitcoin-Käufe auf ihren Websites eingerichtet sind. Andere Unternehmen haben an der Idee gearbeitet und ihre Hände in das Bitcoin-Wasser getaucht, um zu sehen, ob es ihnen eine größere Basis von Verbrauchern bringen kann.



Auch wenn Bitcoin mehr auf langfristige Investitionen ausgerichtet ist, ist es für Bitcoin-Besitzer wesentlich einfacher geworden, Waren online zu kaufen. Wobei man dazu sagen muss, dass es auch Seiten gibt, die speziell für Bitcoin entwickelt wurden. Es gibt sogar eine Seite, die sich ausschließlich der Lieferung von Pizza mit Bitcoin widmet! Allerdings ist die Zahlung mit Bitcoin in Amerika noch wesentlich verbreiteter als hier in Deutschland.



Ob Sie nun etwas kaufen oder mit Bitcoin Geld auf ein Online-Konto einzahlen wollen, der Prozess ist in allen Bereichen so ziemlich ähnlich. Klicken Sie auf "Bezahlen mit Bitcoin", geben Sie der Website die Informationen von ihrem Wallet (Das ist oft ein QR-Code, vor allem wenn Sie mit dem Handy zahlen), bestätigen Sie Ihre Angaben und geben Sie die Bestellung auf. Dies kann durch Unternehmen wie ShapeShift geschehen, die den digitalen Krypto-Währungshandel ermöglichen. Einige Desktop-Seiten können auch die Brieftaschenadresse angeben, an die Sie Bitcoins senden können. Intuit hat auch ein System namens PayByCoin entwickelt, um mehr Unternehmen bei der Akzeptanz von Bitcoin-Zahlungen zu unterstützen. Sogar Bargeldanwendungen wie Cash App und Square probieren Bitcoin aus, um zu sehen, ob sich der Einstieg lohnt.



Sie sollten die Bestellung allerdings rechtzeitig aufgeben. Denn aufgrund der starken Volatilität von Bitcoin geben Ihnen einige Bitcoin-Händler nur ein 10-Minuten-Fenster, um Ihren Kauf abzuschließen. Danach kann der Preis auf Basis des neuen Wechselkurses aktualisiert werden.



Fazit:

Die Bezahlung ist zwar möglich aber wird noch relativ wenig genutzt. Dennoch sehen immer mehr Firmen eine weitere Bezahlmöglichkeit in den Bitcoins, sind allerdings auch noch nicht bereit sich voll und ganz darauf zu verlassen. Die meisten Unternehmen die den Bitcoin als Zahlungsmethode anbieten haben ihr Unternehmen außerhalb von Deutschland angesiedelt. Was zeigt das im Ausland der Bitcoin einen höheren Stellenwert eingenommen hat wie in Deutschland. Am meisten wird der Bitcoin von Unternehmen in Amerika akzeptiert. Allerdings zeigt diese Entwicklung ganz klar das der Bitcoin immer attraktiver wird und sich immer mehr verbreitet. Denn wenn immer mehr Unternehmen den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren werden auch immer mehr Konsumenten den Bitcoin als Zahlungsmittel nutzen wollen. (02.07.2018/ac/a/m)









