Was ist eine Casino-Auszahlung?

Wie funktionieren Abhebungen in Online-Casinos?

Wie führe ich eine Abhebung durch?

Wählen Sie auf der "Kassiererseite" "Auszahlung". Sie müssen dann den Betrag überprüfen, den Sie abheben möchten. Wenn es Ihre erste Auszahlung im Casino ist, kann der Verkäufer Sie auffordern, einen Identitätsnachweis zu senden, da keine Auszahlungen an Minderjährige (unter 18 Jahren) möglich sind. Sie müssen die Zahlungsmethode Ihrer Wahl auswählen. Schließlich müssen Sie die Details der Auszahlung bestätigen. Die Überweisung wird zur Autorisierung und Zahlung gesendet.

Wie lange dauert es, bis das Guthaben auf meinem Konto angezeigt wird?

Wenn eine zusätzliche Überprüfung erforderlich ist (z. B. die Übermittlung von IDs), werden die Dinge etwas verlangsamt.

Die Bankmethode, die Sie für die Auszahlung verwenden, könnte eine große Rolle bei der Verzögerung der Überweisung Ihres Geldes spielen. Im Allgemeinen sind E-Wallet-Methoden schneller und können sich in weniger als 24 Stunden auszahlen.

Die Höhe des überwiesenen Geldbetrages kann ein entscheidender Faktor sein. Wenn die Summe groß ist, kann sie strengeren Freigabeverfahren unterliegen als kleinere Beträge.

Ihr Loyalitätsstatus im Casino kann die Auszahlungszeiten bestimmen. Abhebungen von "High Roller" werden dringend behandelt und schneller ausgezahlt.

Personalprobleme im Casino können eine wichtige Rolle in den Bearbeitungszeiten spielen.

Gibt es Beschränkungen für Abhebungen?

Standard Casino Auszahlungslimits

Boni

Sie können nicht einfach gewonnenes Geld abheben, wenn Sie einen Casino-Bonus verwenden. Sie müssen die Durchspiel- und Wettanforderungen erfüllen, bevor Sie Geld abheben können. Seien Sie vorsichtig bei der Auswahl von Boni, da sie auf eine maximale Auszahlung begrenzt sein können.



Kostet es mich etwas?

Es besteht die Chance, dass Ihnen bei der Casino Auszahlung von Geldern aus einem Online-Casino Kosten entstehen. Die werden von einer Reihe von Faktoren beeinflusst:



Wenn das Casino Auszahlungsgebühren erhebt (fast immer).

Wie viel Geld Sie abheben.

Was kostet Ihre gewählte Bankmethode?

Vermeiden Sie es, Methoden Ihrer eigenen Bankinstitute zu verwenden, z. B. Kreditkartenabhebungen, Auszahlungen per Überweisung oder Scheckzahlungen, da diese die höchsten Gebühren verursachen.



Was sind die besten verfügbaren Bankmethoden beim Abheben von Geldern?

Elektronische Geldbörsen (E-Wallet)

Diese Zahlungsmethode ist ein sicheres Konto, auf dem Barguthaben gespeichert werden können, um die Zahlung und Rückerstattung zu vereinfachen. Diese sind entweder mit Ihrem Bankkonto oder Ihrer Kreditkarte verknüpft.



Dies ist die schnellste Form der Bankmethode bei Abhebungen, da das Online Casino sofort Auszahlung bereitstellt. Auszahlungen überschreiten selten 24 bis 48 Stunden, werden höchstwahrscheinlich bereits innerhalb von Stunden nach der Transaktion angezeigt.



Die weltweit beliebteste Form von E-Wallet ist PayPal. Erfahrene Spieler und Casinos ziehen es jedoch aufgrund ihrer strengen Glücksspielrichtlinien vor, diese Marke zu meiden. Die beiden beliebtesten E-Wallets für Online-Glücksspiele sind Neteller und Skrill.



Kredit- und Debitkarten

Kredit- und Debitkarten sind eine gute Möglichkeit, Einzahlungen zu tätigen. Obwohl Abhebungen und Auszahlungen auf Karten sicher und effizient vorgenommen werden können, können die Zeiträume ziemlich lang sein. Manchmal kann es bis zu einer Woche dauern, bis das Geld auf Ihrem Konto eingelöst ist. Die mit der Überweisung verbundenen Kosten können je nach zurückgezogenem Betrag sehr hoch sein.



Kryptowährung

Nicht jeder ist über die Dynamik der Kryptowährung informiert, aber kurz gesagt, es handelt sich um eine virtuelle Währung mit echtem Geldwert, mit der online gehandelt werden kann. Es wird von einer Online-Brieftasche gesteuert, die es einfach macht, Transaktionen in unterstützenden Casinos durchzuführen.



Wenn Sie Bitcoin, Etherium oder eine Reihe anderer Kryptowährungen besitzen, können Sie möglicherweise in einem der Bitcoin-Casinos auf der ganzen Welt Transaktionen durchführen. Diese Form der Zahlung und Auszahlung ist sowohl sicher als auch schnell. In der Regel erfolgt die Auszahlung sofort, was es zu einer der besten Möglichkeiten macht, Ihre Spielgewinne zurückzufordern.



Fazit

Nachdem Sie die Vor- und Nachteile eines der wichtigsten Themen im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen kennen, sollten Sie sich mit der Kassiererseite Ihres Lieblings-Online-Casinos vertraut machen. Am Ende müssen Sie Ihre Online Casino Auszahlung Erfahrungen selbst sammeln, aber mit unseren Hinweisen fällt Ihren eine Wahl Ihrer Abhebungsmethode sicher leichter. (26.03.2021/ac/a/m)









