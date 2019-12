Online-Depot oder Hausbank-Depot?

Daraus lässt sich feststellen, dass die Variante, sich ein Aktiendepot bei einem Online-Broker zuzulegen, eindeutig die preisgünstigere Variante ist. Dies liegt vor allem an den meist wegfallenden Gebühren eines Online-Depots. Und selbst wenn es Gebühren gibt, fallen diese meist um einiges geringer aus als die eines Hausbank-Depots.



Worauf achten, bevor man ein Depot eröffnet?

Es gibt im Grunde drei wesentliche Punkte, die man beachten sollte, bevor man sich für ein Aktiendepot entscheidet.



Der erste ist natürlich der zu erwartende Kostenfaktor. Wer ein Online-Depot anbietet, ein Online-Broker also, hat - wenn überhaupt - nur geringe Kosten für Filialen, Beratung oder Personal zu erwarten. Dementsprechend fallen auch die Gebühren für die Anleger - wenn überhaupt - meist sehr gering aus. In einer Hausbank hingegen müssen diverse Kosten dieser gedeckt werden. Aus diesem Grund fallen oft auch Gebühren an, die letzten Endes in der Regel die Anleger tragen.



Der zweite wichtige Punkt ist die Beratung. Bei Online-Brokern fällt diese wahrscheinlich eher spärlich aus, wenn sie denn überhaupt angeboten wird. Letztlich müsste ein Broker jedem einzelnen seiner Anleger die Möglichkeit zu einer Beratung anbieten, was selbst mit hinreichend Engagement wohl kaum zu schaffen ist. Bei einer Hausbank hingegen ist diese Option gegeben und die Beratung kann nach Wunsch auch sehr umfassend ausfallen.



Der dritte Punkt behandelt den sogenannten Komfort. Für Anleger, die ihre Wertpapiere relativ häufig an- und verkaufen, empfehlen sich definitiv Online-Depots. Diese bieten den Vorteil, dass Wertpapiere mit wenigen Mausklicks am PC gehandelt werden können.



Als Fazit lässt sich also sagen, dass es heutzutage in der großen Mehrheit der Fälle keinen Sinn macht, für ein Aktien- oder Wertpapierdepot die Hausbank zu konsultieren. Diese Vorgehensweise ist tatsächlich nur noch dann sinnvoll, wenn man sich gerne ausführlich beraten lassen möchte und/oder eine Vielzahl unterschiedlicher Finanzprodukte für sein Depot zur Auswahl haben möchte. Online-Broker haben sich nämlich in vielen Fällen auf bestimmte Produkte spezialisiert, wie zum Beispiel Aktien, Fonds, Anleihen oder ähnliche. Mit einem Depot bei einer Hausbank besteht die Möglichkeit, all diese Produkte in ein und demselben Depot zu verwalten. (02.12.2019/ac/a/m)









