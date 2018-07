Dennoch werfe er häufig paradoxerweise alle seine Aussagen über den Haufen, wenn es zum Showdown für wichtige Entscheidungen komme. Eigentlich schien sein Treffen mit dem Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, in der vergangenen Woche angesichts der Vehemenz seines Standpunktes in der Frage des Handelsdefizits zum Scheitern verurteilt, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. Doch einmal mehr habe er sein eigenes Spiel gespielt, ohne dass ihm jemand habe folgen können. Letztlich habe das Treffen zu einer Übereinkunft geführt, die mehr Freihandel verspreche und die USA und Europa noch näher zusammenbringe.



Solle diese Entscheidung China etwas stärker isolieren und einen Handelskrieg der Art "einer gegen alle" verhindern? Oder spiegele sie den Pragmatismus von Präsident Trump wider, der sich in dieser Frage, in der er nicht einmal die Republikaner im Kongress um sich scharen könne, zunehmend isoliert sehe? Man wisse es noch nicht. Mit Blick auf die Midterm-Wahlen im November, für die den Republikanern derzeit in den Umfragen ein Rückstand prognostiziert werde, gelte es als sicher, dass die verbale Aggressivität von Trump bei allen wirtschaftlichen, geopolitischen und politischen Themen zunehmen werde.



Eines steht fest: Die Märkte mögen keine Unsicherheit, so die Experten von La Financière de l'Echiquier. Wenn sich der mächtigste Mann der Welt außerdem derart überzogen und unvorhersehbar verhalte, dürfte sich die Volatilität an den Märkten für Risikoanlagen strukturell erhöhen. (31.07.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Dass er mit widrigen Umständen umzugehen versteht, ist das Mindeste, was man über US-Präsident Donald Trump sagen kann, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager von La Financière de L'Echiquier.Nachdem er sich erst über den Verdacht russischer Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 verheddert habe, habe Trump anschließend die ganze Welt mit einer Attacke gegen alle seine Gegner überrumpelt: Europa, das die USA durch seine Ausfuhren bestehle, die EZB und die Chinesische Zentralbank, die er der Manipulation ihrer Währungen bezichtigt habe, Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), das am Sterben der US-Post schuld sei, den Iran, der seinen Feind aus Amerika bedrohe, oder auch die Demokraten, die für die Konjunkturflaute im Land verantwortlich seien. Der Wahlkampf für die Zwischenwahlen sei in vollem Gange, und Trump bleibe seinem Mantra "America First" treu.