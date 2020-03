Wie Anleger auf die vorherrschende Marktvolatilität reagieren würden, hänge von mehreren Faktoren ab, darunter ihre Risikobereitschaft und ihr Anlagehorizont. Einige würden sich möglicherweise für den taktischen Handel entscheiden, andere würden nach attraktiven Einstiegsmöglichkeiten für langfristige Investitionen suchen.



Bei defensiven Vermögenswerten habe Gold in der Vergangenheit einen wirksamen Schutz vor Kursverlusten gezeigt. In den zehn schlechtesten Quartalen für europäische Aktien der vergangenen 20 Jahre habe das Edelmetall sieben Quartale mit positiver Performance verzeichnet. Gold werde von den Anlegern als ein echter Wohlstandsspeicher wahrgenommen, was es in Zeiten turbulenter Finanzmärkte besonders attraktiv mache. Die Preisschwäche von Gold in den letzten Tagen zeuge von seinen Safe-Hafen-Eigenschaften, da sich die Anleger im Zuge der Börsenrückgänge dem Gold als Liquiditätsquelle zugewandt hätten. Etwas Ähnliches sei während der globalen Finanzkrise geschehen. Der Goldpreis sei zunächst im Oktober 2008 aufgrund von Margenausgleich und Liquiditätsbedarf gefallen, dann aber bis August 2011 um 170 Prozent angestiegen. In Bullenphasen biete Gold eine Absicherung gegen die Inflation, was es zu einem ausgewogenen Vermögenswert und zu einem wichtigen Instrument für die strategische Vermögensallokation mache.



In unserem Fixed-Income-Blog aus der Artikelserie zu defensiven Assets hebt Pierre Debru hervor, wie Staatsanleihen mit langer Laufzeit ein attraktives Gleichgewicht zwischen Abwärtsschutz und Aufwärtssicherung bieten können, so die Experten von WisdomTree Europe. Wenn die Zinsen fallen würden, würden sich diese Anlagen stark entwickeln, da die längere Laufzeit ihnen eine höhere Zinssensitivität verleihe. Das Upside könne durch eine Zuwendung zu Ansätzen mit höheren Renditen (Enhanced Yield), die von den nach Marktkapitalisierung gewichteten Benchmarks abweichen würden, erfasst werden, um eine höhere Rendite zu erzielen.



Unter den Währungen sei der US-Dollar in Zeiten erhöhter Marktvolatilität in der Regel ein sicherer Hafen für Anleger. Nach seinem jüngsten Aufschwung scheine der Dollar trotz der Zinssenkung der US-Notenbank wieder an Stärke zu gewinnen, was ein frühes Anzeichen dafür sei, dass er seine Safe-Hafen-Eigenschaften ausspiele.



Zyklische Rohstoffe seien durch den Marktabschwung stark getroffen worden. Besonders habe dies bei Öl zugetroffen, das nun eine erhebliche Nachfragevernichtung durch die weltweit reichenden wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus einpreise. Außerdem werde ein höheres Angebot eingepreist, da sich die Organisation der erdölexportierenden Länder und ihre Partner (OPEC +) nach ihren Treffen Anfang des Monats nicht auf Durchführungsmaßnahmen zum Marktausgleich hätten einigen können. Öl werde in der Welt nach der Corona-Pandemie weiterhin benötigt werden. Die Preiskämpfe zwischen den erdölexportierenden Ländern seien nach Meinung der Experten von WisdomTree Europe nicht haltbar. Daher scheinen die Risiken für die Ölpreise angesichts der derzeitigen Lage nach oben verzerrt zu sein, so die Experten von WisdomTree Europe.



In ähnlicher Weise würden auch die Industriemetalle eine erhebliche Nachfrageschwäche einpreisen. Der Bloomberg-Subindex für Industriemetalle sei seit 19. März um fast 20 Prozent gesunken. Wenn die Regierungen ihr Versprechen einlösen würden, fiskalische Anreize zu schaffen, und die Wirtschaft nach dem Ende der Sperrzeit wieder auf die Beine komme, könnten die Industriemetalle einen Nachfrageschub erfahren.



Die Aktienmärkte hätten es in den letzten einem Monat schwer gehabt. Die Experten von WisdomTree Europe würden glauben, dass ein defensiver Ansatz mit dem Schwerpunkt auf Qualität ein robuster Weg sei, um ein Kern-Engagement in Aktien zu erhalten. Unsere Definition von Qualität konzentriert sich auf Rentabilität, langfristiges Wachstum und einen geringeren Verschuldungsgrad, so die Experten von WisdomTree Europe. Unternehmen mit diesen starken Fundamenten hätten in der Regel eine bessere Chance, Stress zu widerstehen und nach der Krise wieder stark aufzutreten. Daher könne eine Fokussierung auf Qualität potenziell eine gute Erfassungsquote bieten, d.h. eine defensive Haltung auf der unteren Seite, ohne zu viel von der positiven Seite aufzugeben.



Die kommenden Wochen und Monate würden die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte weiterhin mit großer Unsicherheit belasten. Einige der erwähnten Ideen könnten den Anlegern helfen, sich durch die Turbulenzen zu navigieren. (Ausgabe vom 26.03.2020) (27.03.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Menschen, Volkswirtschaften und auch die Finanzmärkte durchlaufen gerade eine schwierige Zeit, so Mobeen Tahir, Associate Director, Research, bei WisdomTree.Länder auf der ganzen Welt hätten dem Coronavirus den Kampf angesagt. Der Umgang mit Risiken und Unsicherheiten sei für Investoren in diesem Umfeld eine Herausforderung. Es gebe dabei keine einfachen Antworten. In diesem Artikel würden die Experten von WisdomTree Europe ihre Gedanken über die Volatilität der Märkte und die Reaktion der politischen Entscheidungsträger teilen. Anschließend würden sie ihre Erkenntnisse darüber anbieten, wie Anleger ihre Portfolios so positionieren könnten, dass sie durch diese Zeiten navigieren könnten.Der CBOE-Volatilitätsindex (VIX), wichtiges Stimmungsbarometer für die Marktvolatilität, habe neue Höchststände erreicht, welche sogar die in der globalen Finanzkrise erreichten Niveaus übertreffen würden. In der Vergangenheit seien solche starken Volatilitätsspitzen nur von kurzer Dauer gewesen, aber das durchschnittliche Niveau der Volatilität könne über längere Zeiträume erhöht oder gedämpft ausfallen. Das durchschnittliche Niveau des VIX habe 2019 bei etwa 15 gelegen.Die wirtschaftlichen Auswirkungen der überall auf der Welt geschlossenen Grenzen und abgeriegelten Städte würden in den kommenden Monaten sichtbar sein. Schon jetzt sei klar, dass Unternehmen, egal ob klein oder groß, bereits jetzt einen schweren Schlag einstecken müssten. Sie würden Unterstützung brauchen, um sich wieder zu erholen, und selbst dann würden nicht alle überleben. Daher sei zu erwarten, dass die Volatilität im Jahr 2020 hoch bleiben werde - oder zumindest im Durchschnitt höher als im Jahr 2019.Die US-Regierung habe angedeutet, den Kongress um Unterstützung für einen 850 Milliarden Dollar schweren Konjunkturaufschwung bitten zu wollen. Auch die britische Regierung habe ein Geschäftskreditpaket in Höhe von 330 Milliarden Pfund zugesagt. Wahrscheinlich würden weitere Regierungen fiskalische Maßnahmen ankündigen, um angeschlagene Unternehmen zu unterstützen und die Wirtschaft anzukurbeln.