Worum handelt es sich beim Ausgabeaufschlag?

Können alle Fonds ohne Ausgabeaufschlag erworben werden?

Ersparnis ohne Aufgabeaufschlag

Dass der Aufgabeaufschlag ein bedeutender Kostenfaktor ist, zeigt folgendes Beispiel:



Vor 15 Jahren investierte ein Anleger 10.000 Euro in DWS-Fondsanteile.

Eine erfolgreiche Investition: Mittlerweile wurden mehr als 27.000 Euro daraus.

Dem Anleger war damals nicht bewusst, dass die Bank für den Kauf einen Ausgabeaufschlag von 6,25 Prozent erhob.

Damit sind 625 Euro nicht in seinem Fondsvermögen angekommen.

Das Agio legt die Kapitalanlagegesellschaft fest. Nähere Informationen darüber findet man im Verkaufsprospekt. Bei einem Viertel der in Deutschland zugelassenen Publikumsfonds liegt es bei über sechs Prozent. Mehr als die Hälfte sind mit einem Ausgabeaufschlag von fünf Prozent belegt.



Fondskauf ohne, mit 50 und mit 100 Prozent Rabatt auf den Ausgabeaufschlag im Vergleich

Wer auf eine Beratung und die daraus resultierende Haftung nicht verzichten möchte, kommt um das Agio nicht herum. Allen anderen stehen verschiedene Fondsvermittler zur Verfügung, die den Kauf gänzlich ohne Ausgabeaufschlag anbieten. Teilweise gibt es ähnliche Vergünstigungen, darunter zum Beispiel Discounts von 25, 50 oder 75 Prozent auf das Agio. Häufig wird es nach dem Fondskauf erstattet.



Fondskauf 100%Rabatt 50%Rabatt kein Rabatt Fondsanteilspreis 125 Euro 125 Euro 125 Euro Stückzahl 80 80 80 Kaufpreis 10.000 Euro 10.000 Euro 10.000 Euro Ausgabeaufschlag regulär 6,25% 6,25% 6,25% nach Rabattabzug 0% 3,13% 6,25% somit 0 Euro 313 Euro 625 Euro Fondsvermögen beim Kauf

nach Abzug des Agios 10.000Euro 9.688 Euro 9.375 Euro nach Abzug des Agios 10.000 Euro 9.688 Euro 9.375 Euro Fondswert nach 15 Jahren

unter Hinzuziehung einer

Rendite von 7,5% jährlich 29.589 Euro 28.664 Euro 27.739 Euro

Aus Vorstehendem ergibt sich, dass die Investition in einen Fonds ohne Ausgabeaufschlag in diesem Fall einen um 1.850 Euro höheren Gewinn einbringt. Wissen sollten Anleger vor ihrer Entscheidung, dass bei dieser finanziell interessanten Variante meistens die Investmentfonds eigenständig ausgewählt werden müssen. (28.09.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Investmentfonds zählen zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten, was sie zu einem Großteil ihrer breiten Risikostreuung verdanken. Häufig laufen die Finanzgeschäfte über einen Vermittler, der das Verbindungsglied zu den Fonds darstellt. Ein attraktives Angebot ist der Fondskauf ohne Ausgabeaufschlag, bis zu 100-prozentige Rabatte sind möglich. Online-Portale, die im Gegensatz zu Banken und Sparkassen in der Regel keine persönliche Anlageberatung anbieten, können Kunden dabei gleiche Investitionen zu günstigeren Konditionen anbieten.Der Begriff Ausgabeaufschlag, auch Agio genannt, steht für eine einmalige Gebühr, die beispielsweise von Geldinstituten beim Kauf eines Investmentfonds erhoben wird. Hintergrund sind die Kosten für den Vertrieb der Produkte und die Kundenberatung - der Aufschlag dient als Ersatzleistung seitens des Anlegers. Über die exakte Höhe lässt sich generell keine Aussage treffen - sie wird sowohl von der Art des Fonds als auch dessen Investitionsschwerpunkt bestimmt. Attraktive Fonds ohne Aufgabeaufschlag ermöglichen Anlegern einen günstigeren Einkauf und infolgedessen eine höhere Rendite.Rabatte und Vergünstigungen beim Fondskauf werden persönlich vom jeweiligen Anbieter offeriert. Die Unternehmen, um deren Aktien es sich handelt, haben darauf keinerlei Einfluss. Jede Bezugsquelle erstellt ihr eigenes individuelles Angebot. Bestenfalls informieren sich Investoren direkt auf deren Webseite, welche Aktienfonds zur Verfügung stehen. In der Regel halten sie Wertpapiere verschiedenster Gesellschaften wie Amazon , Bayer, Covestro und Co. bereit.