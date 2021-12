Hamburg (www.aktiencheck.de) - In China sorgt die ungewisse Abwicklung des insolventen Immobilienentwicklers Evergrande weiter für Verunsicherung, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Die Andeutung, mit ausländischen Gläubigern in Verhandlungen um Umschuldungen zu gehen, würde im Ergebnis zumindest auf geminderte Rückzahlungsquoten hinauslaufen. Allerdings sei davon auszugehen, dass die chinesische Regierung weiterhin eine mögliche Negativspirale - mit massiven Auswirkungen auf chinesische Banken, private Anleger und Immobilienkäufer sowie den gesamten Immobiliensektor - verhindern werde. Die zweite Lockerung des Mindestreservesatzes für Banken in diesem Jahr (um 0,5 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent) könne als moderate geldpolitische Lockerung interpretiert werden. Die Zielsetzung des kontrollierten Ablassens von Luft aus der in den vergangenen Jahren aufgeblähten Immobilienblase durch die Verschärfung von Kreditvergabebedingungen, werde trotzdem weiterverfolgt, wodurch zuletzt ein weiterer - Immobilienkonzern (Sunshine 100 China Holdings) in Zahlungsverzug geraten sei.



Ein zusätzlicher Belastungsfaktor könnte in den kommenden Monaten von außenpolitischer Seite kommen. Bereits heute würden die Spannungen zwischen Peking und den USA wieder deutlich zunehmen. So hätten die USA aufgrund anhaltender Menschenrechtsverletzungen Chinas zum Boykott der Anfang 2022 anstehenden Olympischen Winterspiele durch offizielle Regierungsvertreter aufgenommen. Die Regierung in Peking habe mit nicht weiter definierten Konsequenzen gedroht. Zudem habe das US-Handelsministerium zwölf weitere chinesische Unternehmen auf die sogenannte "Entity List" gesetzt und diese damit vom Handel mit US-Unternehmen ausgeschlossen. Realwirtschaftlich habe sich zuletzt noch keine klare Trendwende zur Besserung der von Corona-Maßnahmen, Energieengpässen und stockenden Lieferketten ausgebremsten Wachstumsdynamik Chinas angedeutet. Dazu passe, dass man in diesem Jahr mindestens sechs Prozent Wachstum erwarte - eine eher enttäuschende Perspektive, denn die Erwartung der OECD sei gerade erst mit 8,1 Prozent veranschlagt worden. In den kommenden Jahren würden die generellen Wachstumserwartungen für die chinesische Volkswirtschaft insbesondere aufgrund des geringeren Beitrags des Immobiliensektors niedriger ausfallen. Letztlich dürfte der angestrebte Umbau hin zu einer stärkeren Binnenmarktorientierung und einer Fokussierung des Außenhandels auf den südostasiatischen Raum (2-Circle-Strategie) aber dafür sorgen, dass China langfristig zu einem stabileren Antriebsmotor der Weltwirtschaft werde. (07.12.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.