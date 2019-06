John L. Bellows, PhD und Portfolio Manager bei der auf Anleihen spezialisierten Legg Mason-Tochtergesellschaft Western Asset Management, sorge sich vor allem vor den indirekten Auswirkungen: "Hohe und ausufernde Zölle auf alle mexikanischen Importe bedeuteten natürlich ein Abwärtsrisiko für die US-Wirtschaft. Abhängig von ihrer Größenordnung und Dauer werden die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen zwar gravierend sein, sollten jedoch nicht zu einer Rezession führen.



Deutlich besorgniserregender sind die indirekten Auswirkungen auf das Geschäftsklima und damit auf die Beschäftigung, das Einkommen und den Konsum im Land. Verschlechtert sich das Geschäftsklima signifikant, ist eine Rezession möglich."



Es gäbe jedoch auch jede Menge Möglichkeiten, die Stimmung zu stabilisieren - etwa indem die US-Notenbank ihre Sprache anpasse und Bereitschaft signalisiere, auf ein erhöhtes Abwärtsrisiko zu reagieren. Zudem wäre es möglich, dass beide Seiten doch noch zu einer Einigung finden würden.



"Aus unserer Sicht ist der Anleihemarkt den aktuellen politischen Entwicklungen ohnehin schon voraus", sage Bellows, "da er bereits zwei Zinsrückgänge der Fed einpreist. Ein solches Preisgefüge macht Sinn, wenn die Spannungen zunehmen und sich das Geschäftsklima verschlechtert." Das sei sicher nicht das Base-Case-Szenario, betone Bellows, doch es könne so kommen. Das hieße aber auch, dass der Markt die aktuellen Entwicklungen zwar bereits eingepreist habe, es aber noch nicht klar sei, ob er damit richtig oder falsch liege. "Selbst wenn eine Rezession vermieden werden kann und die Fed weniger zurückschraubt als aktuell vom Markt eingepreist, muss man damit rechnen, dass die Yields der US-Treasuries auf niedrigem Niveau bleiben werden. Der erneute Fokus der Zentralbank auf die Inflation ist einer der Hauptgründe, warum Yields in diesem Jahr niedriger ausfallen - und dieser Fokus dürfte uns ohnehin das ganze Jahr über begleiten", schließe Bellows ab.



Für Kim Catechis, Head of Global Emerging Markets bei der Legg Mason-Tochter Martin Currie seien die angekündigten Zölle von US-Präsident Trump ein weiterer Schritt hin zu einer langen Zeit der politischen und wirtschaftlichen Divergenz. Er ziehe sogar Parallelen zum Kalten Krieg, glaube jedoch, dass es im aktuellen Fall "in vielerlei Hinsicht invasiver und gefährlicher für Investoren wird." Catechis Begründung: "Die langfristigen Auswirkungen und der Grad, wie Wertschöpfungsketten und Entscheidungsprozesse deformiert werden, wird von Anlegern völlig unterschätzt. Die unbeabsichtigte Konsequenz wird wohl eine dreigeteilte Welt mit einer generalisierten Rückkehr zu verstärkten staatlichen Interventionen sein." Catechis glaube, es könne künftig drei Lager geben: das US-getriebene, das von China dominierte und die alte Weltordnung. Sie würden zu erhöhten wirtschaftlichen und politischen Wechselwirkungen und begrenzten Investitionsergebnissen führen. (04.06.2019/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - "Importzölle gegen illegale Einwanderung" lautet nun die neue Mexiko-Politik von US-Präsident Donald Trump, dessen Pläne zum Bau einer Grenzmauer von einem US-Richter vorerst gestoppt wurden, so die Experten von Legg Mason.Die mexikanische Regierung habe ihrerseits eine heftige Reaktion angekündigt.Welche Auswirkungen hätten diese Zölle auf die Märkte, die, wenn man Trumps Twitter-Account Glauben schenken dürfe, bereits am 10. Juni in Kraft treten sollen?