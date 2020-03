Steigerung der Gehirnflexibilität durch Strategiespiele

Videospiele sorgen für Wachstum bestimmter Bereiche des Gehirns

Ein deutsches Forscherteam um Simone Kühn des Max Planck Instituts fand heraus, dass Videospiele das Wachstum bestimmter Gehirnbereiche anregen. Dabei handelt es sich nicht nur um irgendeinen Hirnbereich, sondern um den, der für Ihre räumliche Orientierung, Ihre strategische Vorgehensweise und Ihre motorischen Fähigkeiten zuständig ist. Wenn Sie regelmäßig Videospiele zum Zeitvertreib nutzen, werden Sie sich also länger an die Themen vom letzten Meeting erinnern, schneller reagieren und einen besseren Plan zur Problembewältigung entwerfen, als Ihre kritisierenden Arbeitskollegen.



Video Spiele verbessern soziale Kompetenzen

Die Columbia University hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Gerade im modernen Berufsleben erhalten die sogenannten Soft Skills immer mehr Aufmerksamkeit. Personaler suchen heutzutage nicht mehr nur nach dem besten Bewerber, sondern auch nach echten Teamplayern, die sich perfekt in den Kollegenkreis integrieren. Videospiele können sich bereits im Kindesalter positiv auf die Entwicklung von sozialen Kompetenzen auswirken. Zu diesem Ergebnis kamen zumindest die Forscher und entkräfteten damit alle typischen Vorurteile über Gamer als abgrenzende Einzelgänger ohne soziale Kontakte.



Karriere in der Videospiel-Branche

Wie wäre es, das Hobby direkt zum Beruf zu machen? Beruf kommt ja schließlich von Berufung und wer sagt, dass Sie nicht dazu berufen sind, Videospiele zu spielen oder an deren Entwicklung mitzuarbeiten, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Um in dieser Branche Fuß fassen zu können, müssen Sie kein Programmiergenie sein oder über außergewöhnliche mathematische Kenntnisse verfügen. Die Videospiel-Branche hat zahlreiche weitere Stellen zu besetzen, ohne die ein Spiel es nicht einmal in die Nähe eines Game Stores schaffen würde.



Sie sprechen eine Fremdsprache fließend? Dann sollten Sie sich als Dialogübersetzer versuchen. In Ihnen schlummert ein Verkaufstalent? Dann ab in die Sales-Abteilung eines Spieleentwicklers. Werfen Sie einen Blick auf die Stellenausschreibungen Ihres Lieblingsspieleherstellers und glänzen Sie bereits im Bewerbungsgespräch mit Ihrem umfangreichen Gamer-Fachwissen.



Zusammengefasst

Wenn Sie das nächste Mal mit den typischen Vorverurteilungen über einen Gamer konfrontiert werden, dann können Sie Ihr Gegenüber alt aussehen lassen. Sie können mit Ihren herausragenden Erinnerungsfähigkeiten prahlen oder auch mit Ihrer strategischen Vorgehensweise bei der Planung des nächsten Großprojekts. Denn all diese und zahlreiche andere Fähigkeiten konnten Sie nur dank Ihrer Leidenschaft für Videospiele erwerben oder ausbauen. Sollten Sie es jedoch gar nicht mehr aushalten in Ihrem alten Job, dann könnte Sie Ihr Hobby direkt die Karriereleiter hinaufklettern lassen. Wer weiß, Ihr Traumjob bei einem Spielehersteller wartet eventuell ja bereits auf Sie.









