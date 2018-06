- Zurzeit seien die Schwellenländer-Aktien günstig bewertet und schon deshalb eine Chance für Investoren. Viele Industrieländer würden sich in der Spätphase ihres aktuellen Konjunkturzyklus befinden, während die Emerging Markets noch immer am Anfang stünden. Wirtschaft und Unternehmensgewinne würden stabil wachsen und ihre Konjunktur stützen.

- Laut Internationalem Währungsfonds (IWF) dürfte das BIP-Wachstum der Emerging Markets 2018 bei fast 5,0 Prozent liegen, also fast doppelt so hoch wie in den Industrieländern. Wenig überraschend sei, dass vor allem China das Wachstum der Emerging Markets bestimmen werde. Das Land sei nicht nur die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, sondern auch der größte Importeur von Waren aus anderen Schwellenländern

- Auch wenn zurzeit oft an der fundamentalen Stärke der Emerging Markets gezweifelt werde, sei ihre durchschnittliche Verschuldung (in Prozent des BIP) nach wie vor tragfähig. In vielen Ländern gehe die Schuldenstandsquote sogar zurück. Noch wichtiger sei aber, dass in der Regel recht geringe Inflationsrisiko, weil disruptive Technologieinnovationen den Lohnanstieg bremsen würden.



Entscheidend für die Aktienerträge seien eine gute Konjunktur und hohe Unternehmensgewinne. Die Emerging Markets würden sich am Anfang eines Marktzyklus befinden. Ihre Aktienerträge würden von langfristigen demografischen Trends, der geringeren Verschuldung der Unternehmen sowie dem Außenhandel der Schwellenländer untereinander profitieren. Außerdem habe der US-Dollar zwar noch immer Auswirkungen auf die Emerging Markets, aber dank Schuldenabbau und sparsamen Investitionen sei die Dollarverschuldung börsennotierter Schwellenländerunternehmen seit der Krise 2013 zurückgegangen.



Nach Angaben von MSCI dürften die Gewinne und Umsätze von Emerging-Market-Unternehmen bis weit ins Jahr 2019 hinein stärker wachsen als die ihrer Pendants aus den Industrieländern. Candriam gehe davon aus, dass der größte Teil dieses Wachstums auf Unternehmen aus Asien (vor allem China und Südkorea) entfalle und auf die Sektoren IT, Grundstoffe und Energie.



Ein weiteres Argument für Emerging-Market-Aktien seien die sowohl im Vergangenheitsvergleich als auch gegenüber den Industrieländern günstigen Bewertungen (gemessen am CAPE, dem konjunkturbereinigten KGV).



Einige Jahre lang hätten nicht die Chancen, sondern die Risiken von Emerging-Market-Aktien die Schlagzeilen und Anlegerstimmung bestimmt. Nach dem Wendepunkt im Jahr 2016 hätten sich die Aussichten für die Schwellenländer aber klar verbessert.



Ungeachtet dessen sollten Investoren aber die Risiken weiterhin genau im Auge behalten. Und: Um Mehrertrag zu erzielen, komme es auf die Einzelwertauswahl an. Noch immer gebe es Risiken. Zu ihnen würden die Notenbankpolitik und politische Risiken wie Zölle und andere Handelshemmnisse zählen. Candriam beobachte die weltweiten und länderspezifischen Konjunkturtrends, aufsichtsrechtliche Reformen und politischen Entwicklungen sehr genau und wähle die Einzelwerte sehr sorgfältig aus. Immer wichtiger werde eine fundamentale Aktienauswahl mit der Möglichkeit, Marktineffizienzen zu nutzen. Candriam sei überzeugt, dass Investoren vor allem mit einem Themenansatz Erfolg haben könnten, der in wettbewerbsfähige Qualitätsunternehmen mit der Aussicht auf stabiles, hohes und nachhaltiges organisches Wachstum investiere. (28.06.2018/ac/a/m)







