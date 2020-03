Bildnachweis: Pixabay, 4516075

Warum gut gestreut halb gewonnen ist

Aktien

Anleihen

Immobilien

Rohstoffe

Festgeld, Tagesgeld

Während bei Aktien durch Kurssteigerungen Geld verdient wird, sind es bei Anleihen regelmäßige Zinszahlungen. Unternehmen und Staaten brauchen Geld für Investitionen. Das Geld holen sie sich entweder als Kredit bei einer Bank oder direkt bei den Anlegern am Kapitalmarkt, die ihnen das Geld leihen. Für diesen Kredit erhalten Anleger dann Zinsen. Am Ende der Laufzeit erhält der Anleger sein verliehenes Geld zurück.



Anleihen gelten grundsätzlich als sichere Geldanlage. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: Dazu gehört ein Konkurs des betreffenden Unternehmens. Hier kann dem Anleger sogar der Totalverlust seines verliehenen Geldes drohen. Auch Kursrisiken und Währungsschwankungen können den Gewinn schmälern.



Immobilien

Immobilien sind bereits lange Zeit eine beliebte Geldanlage. Die Renditen sind hier in der Regel stabil. Der Profit kommt hier in erster Linie durch die Wertsteigerung der Immobilie und den Gewinn aus Mieteinnahmen zustande.



Allerdings können die Träume von der Rendite auch platzen, Stichwort Immobilienblase. Unter Umständen verlieren Anleger dann einen Großteil ihres investierten Geldes, wenn eine Immobilie plötzlich deutlich weniger wert ist und nur für einen geringen Preis weiterverkauft werden kann.



Rohstoffe

Neben Edelmetallen wie Gold, Silber oder Platin gehören auch Gas und Öl zu den Rohstoffen, in die Anleger investieren können. Allerdings lassen sich mit Gold, Silber und Co keine Zinsen oder Dividenden erwirtschaften, Gewinne werden lediglich über Verkäufe gemacht, wenn der Preis steigt.



Ein weiterer Nachteil ist das Währungsrisiko: Viele Rohstoffe werden in US-Dollar gehandelt, das Auf und Ab des Dollarkurses kann den Wert negativ beeinflussen.



Festgeld, Tagesgeld

Grundsätzlich sind Tagesgeld und Festgeld sichere Anlageformen, und deshalb ein wichtiges Fundament für jedes Portfolio. Allerdings sind die Zinseinnahmen heutzutage nur noch marginal. Als Teil der eigenen Geldanlage sollten sie trotzdem in Betracht gezogen werden.



Bei einem Tagesgeldkonto handelt es sich um ein verzinstes Konto ohne festgelegte Laufzeit. Es eignet sich gut zum "Parken" von Geld: So kann eine bestimmte Summe dort so lange geparkt werden, bis der Betrag ausgegeben wird.



Geld, das auf ein Festgeldkonto überwiesen wird, ist eine Termineinlage. Das Geld bleibt Monate oder Jahre auf dem Konto, ohne dass der Anleger Zugriff darauf hat. Dafür erhält der Anleger einen festen Zins zugesprochen. (11.03.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wohin nur mit dem Geld, wenn die ersten Bankinstitute bereits Negativzinsen fürs Angelegte verlangen? Die Antwort ist: breit über möglichst viele Anlageklassen hinweg streuen, und keine Angst vor Aktien haben.Wer sein Geld über mehrere unterschiedliche Anlageklassen und Laufzeiten streut, legt es sicherer an und schützt es obendrein noch vor der Inflation . Denn je breiter gestreut ein Portfolio ist, umso geringer ist das Verlustrisiko. Dabei ist es sinnvoll, sein Geld in möglichst viele Vermögensarten zu investieren, zum Beispiel in:Die optimale Streuung hängt allerdings von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Höhe des verfügbaren Vermögens, die eigenen Lebensziele und -umstände sowie die persönliche Risikobereitschaft. Für private Anleger lassen sich diverse Anlageklassen beispielsweise über Fonds breit abdecken.Unterstützung dabei die passenden Investments zu finden bieten Bankberater, freie Finanzberater oder Finanzdienstleister wie Swiss Life Select. Die Berater von Swiss Life Select suchen beispielsweise bereits im Vorwege besonders geeignete Finanzprodukte, um sie ihren Kunden zu empfehlen.In Zeiten niedriger Zinsen werden Aktien für viele zu einer interessanten Alternative, da mit ihnen noch attraktive Dividenden erzielt werden. Allerdings steigt mit einer Investition an der Börse das Verlustrisiko, und Anleger müssen bei länger währenden Kursschwankungen eventuell einen langen Atem haben.Deshalb gilt für den Aktienanteil der eigenen Geldanlage dasselbe wie für das ganze Portfolio selbst: breit streuen ist das A und O. Machen einige Aktien Verlust, wird das mit den Gewinnen anderer kompensiert.