Und damit hinke er wie die europäischen Indices insgesamt den US-Indices, allen voran dem NASDAQ-100 (ISIN XC0009694271/ WKN 969427), hinterher. Allerdings seien gerade beim NASDQAQ-100 erste Überhitzungserscheinungen erkennbar: Der Index liege mittlerweile satte 19 Prozent über der 200-Tages-Linie. Normal in guten Zeiten seien zehn bis 15 Prozent.



Grundsätzlich würden sich die Märkte aber sehr widerstandsfähig zeigen. Und das, obwohl bedingt durch das Coronavirus viele Gewinnschätzungen zurückgenommen würden und die Bewertungen sehr hoch seien. "Schnäppchen" gebe es an den Aktienmärkten derzeit kaum noch.



Mit einer grundsätzlichen Änderung der Lage sei erst einmal nicht zu rechnen.



Bemerkenswert im Übrigen: Gold zeige sich weiterhin - trotz der positiven Kursentwicklungen an den Aktienmärkten - ebenfalls sehr stabil. (17.02.2020/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Gerade 14 Tage ist es her, dass die Kapitalmärkte ganz im Zeichen hoher Nervosität standen, ausgelöst durch das Coronavirus, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Davon sei jetzt nichts mehr zu spüren. Ein Blick auf den Volatilitätsindex VIX, der sich auf den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) beziehe, zeige: Die Nervosität sei so schnell wieder gegangen, wie sie gekommen sei.