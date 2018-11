Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der schwierige Wochenstart mit deutlichen Verlusten bei Aktien und Euro könnte nur der Vorbote sein, da im Laufe der Woche noch eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten auf der Agenda stehen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Nach dem vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung erhobenem Index der Konjunkturerwartungen (ZEW-Index) - einer monatlichen Umfrage unter Finanzanalysten, die angesichts der jüngsten Kursverluste kaum überraschen dürfte - würden morgen die Deutschen und Eurozonen-BIP-Wachstumsraten für das dritte Quartal veröffentlicht. Im Vergleich zum zweiten Quartal werde für die Eurozone ein leichtes Plus und für Deutschland sogar ein negatives Wachstum erwartet. Das liege vor allem an den Produktionsausfällen der Autoindustrie aufgrund der Umstellung auf den neuen Emissionsstandard WLTP. Weiterhin würden aber auch der Handelskrieg belasten, die Brexit-Verhandlungen und kurzfristig vor allem der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel. Hier sei das Schließen eines Kompromisses besonders wichtig, um eine weitere Stimmungseintrübung von Unternehmen und Investoren zu verhindern. Stark steigende Zinsen für Staatsanleihen und eine weiter nachlassende Wirtschaftsdynamik würden die fragile italienische Volkswirtschaft erst recht vor Probleme stellen. Ein erneutes Aufflammen der Vertrauenskrise in der Eurozone wäre zu befürchten. (13.11.2018/ac/a/m)



