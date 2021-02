London Stock Exchange-Aktienkurs Whitbread-Aktie:

Kurzprofil Whitbread PLC:



Whitbread PLC (ISIN: GB00B1KJJ408, WKN: A0LGB1, Ticker-Symbol: WHF4, Nasdaq OTC-Symbol: WTBCF) ist ein multinationales britisches Hotel- und Restaurantunternehmen mit Hauptsitz in Houghton Regis, England.



Das Unternehmen wurde 1742 als Brauerei gegründet und war in den 1780er Jahren die größte Brauerei der Welt.



Die größte Abteilung ist derzeit Premier Inn, die größte Hotelmarke in Großbritannien mit über 785 Hotels und 72.000 Zimmern. Bis Januar 2019 besaß es Costa Coffee, verkaufte es aber an The Coca-Cola Company. Zu den Marken von Whitbread gehören die Restaurantketten Beefeater, Brewers Fayre und Table Table.



Whitbread ist an der Londoner Börse notiert und Bestandteil des FTSE 100 Index. (02.02.2021/ac/a/a)





London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Canada Pension Plan Investment Board reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Whitbread moderat:Die Finanzprofis des Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board legen den Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien von Whitbread ein.Der Hedgefonds Canada Pension Plan Investment Board mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, hat am 29.01.2021 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Whitbread-Aktien von 0,70% auf 0,67% gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Whitbread-Aktien:0,67% Canada Pension Plan Investment Board (29.01.2021)