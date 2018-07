Frankfurt-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

18,23 Euro +0,50% (25.07.2018, 15:59)



Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

18,16 Euro -0,11% (25.07.2018, 15:46)



TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

CAD 27,87 -0,18% (25.07.2018, 16:25)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



TSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (25.07.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity seine Kaufempfehlung für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, TSE-Symbol: WPM).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Edelmetallsektor äußern die Analysten von Canaccord Genuity die Erwartung, dass die anstehende Quartalsberichtssaison relativ schwach ausfallen könnte. Grund dafür seien gesunkene Metallpreise, während die Produktionsvolumina weitgehend konstant geblieben und die Kosten gestiegen seien.Seit Mitte April sei es bei Gold und den meisten anderen Commodities wegen eines eskalierenden Streits um Zölle und eines stärkeren USD zu Abschlägen gekommen. Die Kombination aus einer Verringerung des globalen Handels und eines stärkeren USD werde ultimativ deflationär wirken.Die Goldbranche sei inzwischen auf schwächere Preise vorbereitet. Beim aktuellen Goldpreisniveau könnten die meisten Unternehmen einen Free Cash flow generieren. Die Bilanzen seien generell in guter Verfassung. Aufgrund der gesunkenen Metallpreise haben die Analysten von Canaccord Genuity ihre Schätzungen nach unten revidiert.Die Analysten von Canaccord Genuity halten in ihrer Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest.Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie: