NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

USD 38,79 +5,26% (23.04.2020, 22:10)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert. (24.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) charttechnisch unter die Lupe.Das langfristige Signal sei endlich da! Auf diesen einfachen, wie klaren Nenner lasse sich die charttechnische Ausgangslage der Wheaton Precious Metals-Aktie derzeit bringen. Doch der Reihe nach: Im März sei es zunächst auch hier zu einer schmerzhaften Korrektur gekommen. Letztlich habe diese aber lediglich einen idealtypischen Pullback an die 38-Monats-Linie (akt. bei 22,74 USD) bzw. an den ehemaligen, im Frühjahr 2011 etablierten Baissetrend (akt. bei 21,24 USD) gebracht. Der zuvor gesehene Abwärtstrendbruch habe also eine nochmalige Bestätigung erfahren. Die beschriebene Haltezone habe der Goldminentitel als Sprungbrett genutzt, denn im April sei der Spurt über die Hochs der letzten Jahre bei gut 30 USD gelungen. Dank eines neuen 7-Jahres-Hochs (39,31 USD) sei auch eine große, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation abgeschlossen worden. Im strategischen Kontext könne die Korrektur seit dem Allzeithoch von 2011 bei 47,60 USD zudem als langgezogene Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Es lägen aktuell also zwei wichtige Kurstreiber vor! Beide Chartmuster würden perspektivisch auf ein Wiedersehen mit dem o. g. Rekordstand hoffen lassen. Um diese Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, nicht mehr unter das 2019er-Hoch bei 30,90 USD zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:35,695 Euro +6,55% (23.04.2020, 17:35)TSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:54,59 CAD +4,52% (23.04.2020, 22:19)