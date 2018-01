NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Die Analysten von Canaccord Genuity äußern im Rahmen einer Branchenstudie zum Goldminensektor die Auffassung, dass das Jahr 2018 mit einem vorteilhaften Ausblick für Goldaktien beginnt. Das Momentum verbessere sich. Trotz der zuletzt moderaten Kursgewinne würden sich die Bewertungen im Goldsektor nahe den historischen Tiefs bewegen. Angesichts des Booms bei Krytowährungen und Cannabis sei die Branche weitgehend vergessen worden. Es stelle sich nun die Frage wann die Zeit komme, bis von Cannabis und Krypto wieder zu Gold gewechselt werde. Angesichts der Erwartung, dass es in Richtung Jahresende zu einer Goldrallye kommen könnte, scheine es ratsam mit dem Aufstocken von Positionen zu beginnen, so die Einschätzung des Analysten Tony Lesiak.Bei Wheaton Precious Metals Corp. werde mit einem starken Jahresendgeschäft gerechnet. Das Q4-EPS dürfte sich mit geschätzten 0,16 USD im Rahmen der Markterwartungen bewegen. Durch die San Dimas-Kaufvereinbarung repräsentiere die Mine im Basisszenario nur noch einen Anteil von 5% am NAV. Der neue Betreiber First Majestic sei besser kapitalisiert um die Produktion zu optimieren.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity halten in ihrer Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 38,00 auf 39,50 CAD.Stuttgart-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:17,85 Euro -0,56% (22.01.2018, 15:34)Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:17,85 Euro -0,97% (22.01.2018, 15:29)