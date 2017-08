Xetra-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

15,85 Euro -1,83% (15.08.2017, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

15,84 Euro -1,46% (15.08.2017, 14:39)



NYSE-Aktienkurs Wheaton Precious Metals-Aktie:

USD 18,95 +0,00% (15.08.2017, 14:55, vorbörslich)



ISIN Wheaton Precious Metals-Aktie:

CA9628791027



WKN Wheaton Precious Metals-Aktie:

A2DRBP



Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie Deutschland:

SII



NYSE-Ticker-Symbol Wheaton Precious Metals-Aktie:

WPM



Kurzprofil Wheaton Precious Metals Corp.:



Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) (früher Silver Wheaton Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Silberminen-Unternehmen. 2004 erfolgte die Gründung des Konzerns. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Wheaton Precious Metals besitzt keine eigenen Minen, hat aber Verträge zur Ausbeutung der Lagerstätten mit den Eigentümern geschlossen. In dieser Form hat sich Wheaton Precious Metals als weltweit größtes Unternehmen etabliert.

(15.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity für die Aktien des kanadischen Silberminenbetreibers Wheaton Precious Metals Corp. (ISIN: CA9628791027, WKN: A2DRBP, Ticker-Symbol: SII, NYSE-Symbol: WPM) weiterhin eine Kaufempfehlung aus.Der San Dimas-Stream (14% des NAV’s) sei in Gefahr, da sich der Minenbetreiber Primero mit Zahlungsausfallproblemen konfrontiert sehe. Wheaton Precious Metals Corp. habe angekündigt sich Alternativen anzusehen. Der Steuerstreit mit der mexikanischen Regierung und die fehlende Klarheit hinsichtlich des Streams seien Hindernisse. Eine Restrukturierung sei in vielerlei Hinsicht möglich, unter dem Strich müsse aber eine Lösung gefunden werden, damit die jährlichen Explorationsausgaben bei San Dimas gedeckt werden könnten, selbst wenn eine vollumfängliche Besteuerung seitens der mexikanischen Regierung anfalle.Abgesehen davon sei das Q2-EPS von Wheaton Precious Metals im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Planung für das Gesamtjahr sei beibehalten worden. Allerdings sei die angekündigte Erhöhung der Ausschüttungsquote eine Überraschung gewesen. Umfangreichere Kapitalerträge für die Aktionäre seien sicherlich positiv, aber der Zeitpunkt sei angesichts der aktuell schwachen Cash-Position etwas merkwürdig.Analyst Tony Lesiak senkt das Kursziel von 35,00 auf 34,00 CAD um einen möglichen Wertverlust durch eine San Dimas-Restrukturierung zu berücksichtigen.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity halten in ihrer Wheaton Precious Metals-Aktienanalyse am "buy"-Rating fest.Börsenplätze Wheaton Precious Metals-Aktie: