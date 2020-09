Der "AKTIONÄR" Hot Stock der Woche (Ausgabe 32/2020) ist mit einem KUV von 1 attraktiv bewertet, die Charttechnik intakt, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Westwing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

19,188 EUR +0,47% (30.09.2020, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

19,188 EUR +0,65% (30.09.2020, 16:20)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (30.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für eine Aktie und was für eine Performance des Hot Stocks seit Mai. Vom operativen Boom sei selbst der Westwing-Vorstand "überrascht" gewesen - denn im Corona-Jahr 2020 werde das Eigenheim per Mausklick verschönert, statt in den Urlaub zu fliegen. Nach einem 91-prozentigen Umsatzsprung in Q2 auf 111 Millionen Euro sei es Westwing sogar gelungen, die lange negative Marge kurzfristig auf eine bereinigte EBITDA-Marge von 13,2 Prozent zu hieven. Für das Gesamtjahr 2020 würden offiziell "drei bis fünf Prozent" anvisiert.Jetzt wolle "Der aktionär" vom Westwing-Finanzvorstand Sebastian Säuberlich wissen: Sei das eine Eintagsfliege oder bleibe man profitabel? Starke Aussage: "Unser langfristiges Ziel ist eine bereinigte EBITDA-Marge von 10 Prozent." Denn die Menschen hätten das Internet-Möbel und Hauszubehör-Shoppen für sich entdeckt.Der CFO spreche von einer "strukturellen Veränderung", von der man "langfristig profitieren" wolle. Sei der Boom im August und September weiter gegangen? Details verrate er nicht, doch die Umsatzzahlen lägen weiter auf einem außergewöhnlich hohen Niveau.Die durch COVID-19 resultierende Zunahme des Wachstums sei eine enorme Chance für Westwing, da es den Übergang von Offline hin zu Onlinekanälen beschleunige. Man habe Investitionen in Marketing, Technologie, Logistik erhöht, um die Grundlage für ein "erfolgreiches 2021" zu schaffen.Spannend: Während bereits ein Viertel aller Laptops und Smartphones sowie immerhin schon 15 Prozent der Kleidung über das Internet verkauft würden, liege der Online-Anteil bei Wohneinrichtung und Möbel in Deutschland erst bei fünf Prozent.Die Märkte Großbritannien und USA würden zeigen, wohin die Reise gehe: Dort würden bereits 15 Prozent aller verkauften Stühle oder Tischdecken keinen Möbelmarkt mehr von innen sehen, sondern würden per E-Commerce direkt beim Kunden landen.