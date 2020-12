Tradegate-Aktienkurs Westwing-Aktie:

29,85 EUR -0,23% (04.12.2020, 12:41)



XETRA-Aktienkurs Westwing-Aktie:

29,745 EUR +0,76% (04.12.2020, 12:29)



ISIN Westwing-Aktie:

DE000A2N4H07



WKN Westwing-Aktie:

A2N4H0



Ticker-Symbol Westwing-Aktie:

WEW



Kurzprofil Westwing Group AG:



Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (04.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Wenn ein Unternehmen von der Corona-Krise profitiert habe und und das noch immer tue, sei das Westwing. Der Online-Möbelhändler verzeichne seit Ausbruch der Corona-Krise einen Run wie noch nie. Das zeige sich auch im Chart: Der Aktienkurs des Münchner Unternehmens habe sich seit März mehr als verzehnfacht. Jetzt verzeichne das Unternehmen den nächsten Meilenstein: Die Deutsche Börse AG nehme die Westwing-Aktie beim nächsten Wechsel in den SDAX auf.Die Aufnahme in den Auswahlindex der deutschen Nebenwerte dürfte die Aufmerksamkeit für Westwing weiter steigern und möglicherweise mehr institutionelle Anleger anlocken. Im Zuge dessen könnte die Aktie einen neuen Anlauf auf das Rekordhoch bei 32 Euro unternehmen. Sollte dies überwunden werden, winke ein Anstieg in den Bereich von 38 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.12.2020) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Westwing-Aktie: