Die Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv. (10.10.2018/ac/a/nw)



Der Online-Möbelhändler habe bei seinem Börsengang am Dienstag nicht überzeugen können. Die Westwing-Aktie sei an ihrem ersten Handelstag deutlich unter den Ausgabepreis von 26 Euro gerutscht. Auch am zweiten Tag nach dem IPO würden sich die Anleger eher zurückhalten. Zwar habe der Börsenneuling am Mittwoch im allgemein schwachen Marktumfeld leicht zulegen können. Die Westwing-Aktie notiere jedoch weiter unter dem Ausgabepreis. Anleger sollten weiterhin an der Seitenlinie bleiben, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.10.2018)