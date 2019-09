Anleger sollten weiterhin einen großen Bogen um die Westwing-Aktie machen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.09.2019)



Die Westwing Group AG mit dem Hauptsitz in München ist der führende Onlinehändler für Möbel und Wohnaccessoires in Europa. Westwing erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 220 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist in elf europäischen Ländern aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Westwing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Westwing Group AG (ISIN: DE000A2N4H07, WKN: A2N4H0, Ticker-Symbol: WEW) unter die Lupe.Für die Aktie von Westwing gebe es nach einer erneuten Prognosesenkung am Donnerstag kein Halten mehr. Im Xetra-Handel gehe es um bis zu 28 Prozent bergab. Seit dem Börsengang vor rund einem Jahr falle die Bilanz aber noch viel verheerender aus.Der Online-Möbelhändler habe am Mittwochabend erneut seine Prognosen für das laufende Gesamtjahr gesenkt. Demnach rechne das Unternehmen nun mit einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von minus 2,5 bis minus 4,5 Prozent. Bislang sei man von einem Wert "am unteren Ende der Spanne von minus 1,0 und plus 1,0 Prozent" ausgegangen.Beim Free-Cash-Flow erwarte Westwing ein Minus von 29 Millionen Euro (bisher: minus 25 Millionen Euro). Beim Umsatzwachstum werde nur noch ein Wert am unteren Ende der bisherigen Spanne von sechs bis zwölf Prozent angepeilt. Als Grund für die Prognosesenkung nenne das Unternehmen erhöhte Marketinginvestitionen.Graham Renwick von Berenberg, der laut "Bloomberg" derzeit als einziger Analyst die Westwing-Aktie covere, habe sich bereits am Donnerstagmorgen dazu geäußert: Die Glaubwürdigkeit in die Ziele des Unternehmens sei beschädigt und die weitere Geschäftsentwicklung nur schwer vorherzusagen.Westwing sei im Oktober 2018 zu 26 Euro an die Börse gekommen und bereits am ersten Handelstag heftig unter Druck geraten. Weniger als ein Jahr nach dem IPO habe die Aktie rund 93% an Wert verloren und am Donnerstag bei 1,80 einen neuen Tiefststand erreicht."Der Aktionär" habe damals empfohlen, den Börsengang zunächst an der Seitenlinie zu beobachten - und damit angesichts der katastrophalen Entwicklung richtig gelegen.