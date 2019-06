Aufgrund des Verkaufs von Speedway U.S. könnten die Bilanzprognosen beträchtlich verzerrt werden. Western Union habe im Mai 2019 Speedway U.S. für rund 750 Mio. US-Dollar an ACI Worldwide veräußert. Das Unternehmen habe bereits im Bericht zum ersten Quartal 2019 mit einem Veräußerungsgewinn vor Steuern von rund 530 Mio. US-Dollar gerechnet, die im zweiten Quartal 2019 zu verbuchen wären. Diese Zahlen hätten einen erheblichen Effekt auf die Bilanzprognose 2019. Die Prognosen, die noch vor dem Mai oder vom ersten Quartal 2019 stammen würden, müssten daher wohl eher eingedampft werden. Die Konzernleitung gebe sich beim Ausblick für das Gesamtjahr 2019 noch recht vage und gehe von einem mittleren einstelligen prozentualen Umsatzrückgang aus. Das EPS werde von der Geschäftsführung in einer Spanne von 2,66 bis zu 2,76 US-Dollar avisiert. Im Vergleich zu den vorherigen Prognosen, die von einem EPS von 1,83 bis 1,95 US-Dollar ausgegangen seien, zeige sich somit der deutliche Einmaleffekt der Devestition von Speedway U.S.



Der Bericht für das zweite Quartal könnte auch mittels einer möglichen Anpassung des Jahresausblicks für 2019 mehr Klarheit für die Investoren bringen. Der Konzern publiziert voraussichtlich am 1. August 2019 den Quartalsbericht für das zweite Quartal 2019, so die Experten von LYXN Broker. (Analyse vom 24.06.2019)



Kurzprofil Western Union Co.:



Die Western Union Company (ISIN: US9598021098, WKN: A0LA17, Ticker-Symbol: W3U, NYSE-Symbol: WU) ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister, der sich auf internationale Geldtransfers und Zahlungsservices spezialisiert hat. Der Konzern bietet die Möglichkeit, schnell Geld rund um den Globus zu transferieren und Rechnungen zu bezahlen. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf Sicherheit und Schnelligkeit. Zu den Kunden der Western Union gehören neben Privatkunden auch Wirtschaftsunternehmen. Über einen Online-Service, eine Hotline und zahlreiche Servicecenter vor Ort können die Kunden Geld senden, welches anschließend an einem Western Union Standort in über 200 Ländern an den Empfänger ausgezahlt werden kann. (24.06.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Western Union-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Zahlungsdienstleisters Western Union Co. (ISIN: US9598021098, WKN: A0LA17, Ticker-Symbol: W3U, NYSE-Symbol: WU) unter die Lupe.Die The Western Union Company gehöre zu den global führenden Unternehmen, die einen weltweiten Geldtransfer anbieten würden. Die Geldtransfers würden grenzüberschreitend und quer durch rund 130 verschiedene Währungen angeboten. Damit könnten Gelder bis in die entlegensten Länder dieser Erde angewiesen werden. Im Jahr 2018 seien durch Western Union mehr als 800 Millionen Transaktionen in einem Gesamtvolumen von über 300 Mrd. US-Dollar für Privat- und Firmenkunden durchgeführt worden. Der Konzern verfüge über ein Netzwerk von über 550.000 Filialen in über 200 Ländern, biete neben dem Geldtransfer über die Filiale aber auch Anweisung via Websites und mobilen Applikationen an. Der Konzern habe seinen Sitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado und werde von CEO Hikmet Ersek geleitet.Der Western-Union-Konzern operiere in zwei Segmenten, dem Bereich Consumer-to-Consumer (Verbraucher zu Verbraucher) und dem Bereich Business Solutions (Geschäftskundenlösungen). Im Verbrauchersegment werde der Geldtransfer zwischen zwei Verbrauchern organisiert, ausgeführt werde er primär unter Zuhilfenahme des Western-Union-Netzwerks von Drittparteien. Von einfachen Geldtransfers in der gleichen Währung bis hin zum Service von Multi-Währungstransfers weltweit sei im Bereich der reinen Geldtransfers alles möglich. Western Union verdiene neben den Gebühren für den Transfer auch an den zusätzlichen Wechselkursgebühren. Ein Geldtransfer könne über die Filialen von Western Union vorgenommen werden, sowie über die jeweilige Western-Union-Website oder auch via mobile Applikationen.Im Segment Business Solutions biete man zum Beispiel Payment-Lösungen, Cross-Border-Lösungen, Cross-Currency-Lösungen sowie globale FX-Lösungen für kleine bis mittelgroße Unternehmen und Organisationen an. Das Hauptgeschäft in diesem Segment sei das Wechseln von Währungen zu den jeweiligen FX-Kassa-Kursen, um den Kunden Cross-Currency-Payments zu ermöglichen. Darüber hinaus werde in manchen Ländern das Schreiben von währungsbasierten Terminkontrakten angeboten, um Unternehmenskunden künftige Fremdwährungszahlungen abzusichern. Das Segment Consumer-to-Consumer habe im Geschäftsjahr 2018 zu einem Umsatzanteil von 80 Prozent beigetragen, das Segment Business Solutions hingegen habe nur einen Anteil von rund 7 Prozent erreicht und der Bereich Other (hierunter würden zum Beispiel elektronisch-basierte Bezahlservices und Bargeldtransfers- und Bezahlservices zwischen Verbrauchern und Unternehmen und Organisationen fallen) habe 13 Prozent des Umsatzes beigesteuert.Facebook schaffe eine neue Krypto-Währung - ihr Name laute Libra und sie basiere wie der Bitcoin auf der Blockchain-Technologie. Damit würde Facebook auch zu einem Finanzdienstleistungsunternehmen. Die Nutzer könnten sich mit Libra einfach Geld senden und ebenso Geld empfangen, beispielsweise via Smart-Phone-App. Auch für den Einkauf könnte Libra genutzt werden. Große Namen würden das Projekt Libra schon jetzt unterstützen, darunter Vodafone, PayPal, Booking, Visa, Mastercard, Lyft, Uber, Ebay, Spotify und viele weitere mehr. Sollte dieses Projekt ein Erfolg werden, würden sich die Erträge der Banken enorm schmälern. Für Western Union wäre es möglicherweise sogar das Aus, denn der Konzern erziele schließlich 80 Prozent der Umsätze im Bereich Customer-to-Customer - unter anderem mit Geldtransfers. Noch sei Libra ein Projekt und Apple, Amazon und Google sowie Banken - wen wundere es - würden nicht zu den Unterstützern gehören.Die Aktien von Western Union würden an der New Yorker Börse NYSE (New York Stock Exchange) gehandelt. Insgesamt seien gemäß des Jahresberichts 2018 rund 451,8 Mio. Aktien ausstehend gewesen, auf vollverwässerter Basis seien es rund 454,4 Mio. Aktien gewesen. Der Börsengang habe nach einer Ausgliederung von der First Data Corporation stattgefunden und sei 2006 vorgenommen worden. Allerdings sei Western Union bereits im Jahr 1884 Gründungsmitglied beim Dow Jones Transportation Average Index gewesen. Das Handelssymbol laute WU. Die Aktie sei in den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 einbezogen. Die drei größten Aktionäre seien mit 12,39 Prozent Vanguard Group, mit 10,77 Prozent BlackRock Inc. und mit 9,10 Prozent FMR. Die Meldedaten würden vom 31. Mai 2019 stammen. In den letzten fünf Jahren habe die Aktie um rund 20 Prozent an Wert zulegen können, während zum Beispiel der S&P 500 im Vergleichszeitraum um rund 49 Prozent zugelegt habe. Das Wertpapier sei demnach ein klarer Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 8,57 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 21,37 USD im Hoch und 16,42 USD im Tief gekostet.Der Blick auf das Chartbild der vergangenen fünf Handelsjahre der Western Union Company zeige ein eher düsteres Bild für ambitionierte, trendfolgend agierende Händler. Der Wert sei zu nahezu einhundert Prozent seitwärts gependelt, wobei sich mehrere Seitwärtszonen ineinander verschachtelt hätten. Als Seitwärtszonenachse könne die Marke von 19,25 USD gelten, die obere und untere Grenze habe nahe 22,50 USD und im Bereich von 16,25 USD ausgemacht werden können. In den letzten Handelswochen habe sich der Wert nahezu an der 19,25 USD festgesaugt und nach einem nochmaligen Test einen Schlusskurs knapp oberhalb dieser anscheinend sehr wichtigen Marke geschafft.In den kommenden Wochen und Monaten sei es definitiv nicht ausgeschlossen, dass sich die Western Union-Aktie auch weiterhin sehr unvorteilhaft bewege und somit Ansätze, abzielend auf saubere Trendbewegungen, gegebenenfalls weiterhin nur mit geringen Chancen auf Erfolg gekrönt sein könnten. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf sei es dennoch möglich, ein gegebenenfalls interessantes Szenario zu entwerfen: Mit dem Schlusskurs am Freitag oberhalb des wichtigen Bereichs von 19,25 USD und zusätzlich mit dem sauberen Test dessen in der vergangenen Handelswoche wäre es durchaus denkbar, dass sich in den kommenden Tagen weiterhin Stärke einstellen könnte und folgend Ziele wie 21,00 USD und auch 21,75 USD ins Visier genommen werden könnten. Rutsche der Wert jedoch wieder nachhaltig unter 19,25 USD ab, sollte dieser Gedanke schnell wieder relativiert werden und gegebenenfalls nach interessanteren Werten Ausschau gehalten werden.Bei The Western Union Company werde jeweils zum 31. Dezember gemäß US-GAAP in US-Dollar (USD) bilanziert. Im Geschäftsjahr 2018 habe der Konzern einen Umsatz in Höhe von 5,590 Mrd. USD erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr 2017 habe der Gesamtumsatz noch bei 5,524 Mrd. EUR gelegen. Das Ergebnis vor Steuern habe 991,40 Mio. USD betragen und der Jahresüberschuss sei mit 851,90 Mio. USD testiert worden. Der Gewinn je Aktie habe bei 1,89 USD je Anteilsschein und bei 1,87 USD auf vollverwässerter Basis gelegen. Die Gesamtdividende für 2018 habe 0,76 USD betragen, was zu einer Ausschüttungssumme von 341,7 Mio. USD geführt habe. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 973,4 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei einem Minus von 309,8 Mio. USD gelegen, das gezeichnete Kapital bei 4,4 Mio. USD und die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 9,307 Mrd. USD angegeben worden. Die Bilanzsumme habe 8,997 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 12.000 Mitarbeiter beschäftigt.