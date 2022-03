Zitate Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank:



Augsburg (www.aktiencheck.de) - In der Ukraine herrscht Krieg. Keine Grenzscharmützel als Drohgebärde, sondern Krieg, so Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Was die Börsen anfangs nicht so richtig hätten wahrhaben wollen, habe sie nun eingeholt: Am Tag des Einmarschs der russischen Truppen sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sogar unter die Marke von 14.000 Punkten gerutscht.Die Kurse hätten sich zwar wieder leicht erholt, doch für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank würde die Tragweite des immer heftigeren Kampfes und auch der gegen Russland beschlossenen Sanktionen erst nach und nach deutlich: "Die beschlossenen Maßnahmen gegen Russland werden die Weltkonjunktur vermutlich nicht gänzlich abwürgen, aber spürbar dämpfen."Wobei einige Hintertürchen offengeblieben seien: "Bei genauerem Hinsehen ist der SWIFT-Ausschluss Russlands bislang nur ein Teilausschluss." Außerdem gebe es Umgehungsmöglichkeiten, etwa über kleinere russische Banken, die noch nicht unter den SWIFT-Ausschluss fallen würden oder über den Rückgriff auf die bereits existierenden chinesische Alternative CIPS. Zu spüren sei er dennoch - und zwar weltweit: "Der teilweise SWIFT-Ausschluss Russlands verlangsamt die Geldströme und letztlich auch die Güterströme. Eine Normalisierung der Inflation, auf die viele Marktteilnehmer gehofft hatten, dürfte sich damit weiter aufschieben."Für das Portfolio zeige sich für Marko Behring derzeit die Bedeutung einer breiten Streuung über mehre Währungsklassen hinweg: "Schweizer Aktien und US-Aktien als Beimischung helfen, Krisen abzufedern - vor allem, wenn eine Flucht der Anleger in sichere Währungen wie den US-Dollar und den Schweizer Franken stattfindet." Auch eine Beimischung von Gold habe sich über die Jahre hinweg bewährt.