Paris (www.aktiencheck.de) - Selbstverständlich sind auch die Märkte in den Schwellenstaaten im Verlauf der Coronavirus-Ausbreitung kräftig unter Druck geraten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Aber: Im Vergleich zu vergangenen Krisen hätten sich die Aktienmärkte in diesen prosperierenden Volkswirtschaften weitaus besser geschlagen. So würden etwa der US-amerikanische Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der MSCI Emerging Markets in den zurückliegenden drei Monaten eine in etwa vergleichbare Performance aufweisen - und zwar aus guten Gründen: Viele Schwellenländer hätten in der Vergangenheit zahlreiche politische und wirtschaftliche Reformen auf den Weg gebracht, ihre Schulden abgebaut, die häufig viel zu hohe Inflation in den Griff bekommen und würden - außer im Ausnahmejahr 2020 - nach wie vor BIP-Wachstumsraten erzielen, von denen die meisten westlichen Industrieländer nur träumen könnten.



Was die Wirtschaftskraft angehe, würden die Emerging Markets den etablierten Industriestaaten immer noch teils weit hinterherhinken. Aber: Aufgrund einer häufig vergleichsweise jungen Bevölkerung, hoher Rohstoffvorkommen und wahrscheinlich weiterhin höherer Wachstumsraten werde sich die Lücke zu den Industriestaaten immer mehr schließen. Und auch die Bewertung spreche für die Schwellenländer-Börsen. Zwar seien die Aktienmärkte der Emerging Markets mit einem KGV von 12 keine Schnäppchen mehr, im Vergleich zu den europäischen Märkten und zur US-Börse aber deutlich günstiger bewertet. Kurzum: Der MSCI Emerging Markets Index könnte - vor allem auf mittlere und längere Sicht - noch ordentlich Luft nach oben haben. (15.05.2020/ac/a/m)



