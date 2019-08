Paris (www.aktiencheck.de) - Geht es an den Kapitalmärkten turbulent zu, steuern Investoren nur allzu gerne den vermeintlich sicheren Goldhafen an, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Den "kleinen Bruder" Silber hätten hingegen vergleichsweise wenige Anleger auf ihrem Radar. Und dies, obwohl sich auch das weiße Edelmetall zuletzt äußerst robust präsentiert habe. Immerhin habe der Silberkurs in den letzten vier Wochen mit rund 13 Prozent noch kräftiger zugelegt als Gold (plus 8 Prozent). Ein Trend, der durchaus noch eine Weile anhalten könnte.



Doch weshalb sollten Anleger nun zu Silber greifen und nicht zu Gold? Schließlich werde Silber vor allem in der Industrie gebraucht, die auch aufgrund der Handelsstreitigkeiten derzeit zu kämpfen habe. Weil Silber eben auch ein Edelmetall sei, das nicht nur Wertstabilität verspreche, sondern aufgrund des vergleichsweise niedrigen Preises vor allem für Privatanleger attraktiver erscheine als Gold. Zudem zeige ein Blick in die Vergangenheit: Gehe es mit dem Goldkurs bergab, büße Silber in dieser Phase häufig noch mehr an Wert ein - und umgekehrt. Nicht von ungefähr werde Silber daher unter Experten als das gehebelte Gold bezeichnet. Sollte der Goldkurs also - etwa aufgrund der anhaltenden Handelsstreitigkeiten oder sinkender US-Renditen - weiter zulegen, könnte dies dem Silberpreis einen ordentlichen Schub verleihen. Auch die Gold-Silber-Ratio signalisiere, dass Silber eine Menge Nachholbedarf haben könnte. Schließlich weise das Gold-Silber-Verhältnis aktuell einen Wert von rund 88 auf. Zum Vergleich: Im langjährigen Durchschnitt hätten Anleger für Gold "nur" 63 Mal so viel wie für Silber gezahlt. (09.08.2019/ac/a/m)





